Развитие сотрудничества между Таджикистаном и Пакистаном стали основной переговоров глав двух государств Эмомали Рахмона и Мамнуна Хусейна сегодня, 19 июня в Душанбе в рамках официального визита президента Пакистана в Таджикистан.

Выразив удовлетворение уровнем политического и экономического сотрудничества между двумя странами, главы государств вместе с тем обсудили возможности увеличения объемов торгового оборота до $500 млн., сообщает пресс-служба главы государства.

«Вопросы совместного использования богатых гидроэнергетических ресурсов Таджикистана, реализации проектов, имеющих региональное значение, в частности реализации проекта по возведению CASA-1000 также были обсуждены в рамках переговоров», - сообщает пресс-служба.

Были также отмечены такие направления сотрудничества, как переработка камней и драгоценных металлов, производство высококачественного алюминия, легкая и пищевая промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика и др.

По итогам переговоров главы государств подписали Совместное заявление. Также подписаны Меморандум между Счетной палатой Таджикистана и генеральным аудиторским управлением Пакистана о сотрудничестве в сфере аудиторской деятельности в государственном секторе и Меморандум о сотрудничестве в информационной сфере между Комитетом телевидения и радио Таджикистана и министерством информации, телевидения, радио и национального наследия Пакистана.

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