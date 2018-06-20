Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары на общую сумму 200 миллиардов долларов, сообщает CNBC со ссылкой на предоставленное Белым домом заявление Трампа, передает Медуза.

Перечень китайских товаров, в отношении которых могут быть введены новые пошлины поручено определить торговому представителю Соединенных Штатов.

По словам Трампа, они вступят в силу, если Китай, в частности, «продолжит настаивать на введении новых пошлин, о которых недавно было объявлено».

Как сообщает Bloomberg, министерство торговли Китая пообещало предпринять ответные меры, если «США потеряют рассудок» и введут дополнительные пошлины.

Американские власти 15 июня объявили о введении 25-процентных пошлин на китайские товары на сумму 50 миллиардов долларов. Трамп заявил, что таким образом США ответили на «кражу Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также другие несправедливые торговые практики».

На следующий день Китай объявил о зеркальных мерах, сообщив, что начнет взимать 25-процентные пошлины с 659 наименований американских товаров на общую сумму 50 миллиардов долларов. На большую часть товаров из списка пошлины будут наложены уже 6 июля.

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