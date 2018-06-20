Всего в Душанбе таких школ семь. Определенная часть из них частные и принадлежат либо предпринимателям, либо чиновникам.

Школы, принадлежащие предпринимателям, более открыты, они готовы рассказывать о себе, а вот те, что принадлежат чиновникам или государству, неохотно идут на диалог, потому в нашем обзоре не хватает некоторых данных.

Государственное общеобразовательное учреждение «Международная школа Душанбе»

Образована в августе 1997 года.

Стоимость обучения: в зависимости от уровня (классов) обучения, в среднем $3 тыс.

Время пребывания детей в школе: с 8:00 до 14:20 - основное время занятий, c 14:00 до 15:00 - самоподготовка и внешкольные занятия.

Педагоги: всего 74 преподавателя, 46 местных учителей, из них 10 имеют высшую категорию, 2 кандидата наук, 2 аспиранта. Также в школе работает 28 иностранных специалистов из Филиппин, Индии, США, Великобритании, Турции, Кыргызстана, КНР, Польши, Румынии, Литвы.

Система обучения: госстандарт образования РТ, стандарт Кембриджа.

Продолжительность занятий: 40 мин.

Язык обучения: английский.

Количество классов: 28; учеников в школе: 458; количество учеников в классах: максимально 24.

Питание: горячий обед.

Особенности учебной программы: школа состоит в Европейском совете международных школ (ECIS). В школе в основном учатся дети иностранных дипломатов.

Адрес: ул. Бофанда, 9 (ориентир: посольство Турции), тел.: (+992 372) 221-49-97, 223-02-50, 221-47-76, 223-37-56; http://dis.tj

Международная школа Душанбе Фото Asia-Plus

Президентский лицей-интернат для одаренных детей

Стоимость обучения: начальная школа - 5 тыс. сомони, основная школа - 4 тыс. сомони в год.

Время пребывания детей в школе: с 8:00 до 15:00 (основное время занятий и часы самоподготовки и внешкольных занятий).

Педагоги: три учителя русского языка и литературы из РФ (по программе), остальные из числа местных учителей.

Система обучения: госстандарт образования РТ

Продолжительность занятий: 45 мин.

Язык обучения: таджикский, русский, английский.

Количество классов: с таджикским языком обучения - 24, с русским языком обучения - 17, с английским языком – 4.

Количество учеников в школе: 1200; количество учеников в классе: максимально 28.

Питание: не предусмотрено.

Особенности учебной программы: в случае наличия двух оценок «удовлетворительно» по итогам года ученик отчисляется из школы; при успешном усвоении школьной программы ученик освобождается от оплаты обучения.

Адрес: ул. Шерализода, 17а (ориентир: Генпрокуратура), тел. (+992 372) 235-68-24; сайт не работает.

Президентский лицей-интернат для одаренных детей Фото Asia-Plus

Частное образовательное учреждение – гимназия «Донишвар-1»

Образована в августе 2017 года.

Стоимость обучения: 9,5 тысяч сомони в год.

Время пребывания детей в школе: с 8:00 до 13:00 - основное время занятий), с 13:00 до 15:30 - самоподготовка и внешкольные занятия.

Педагоги: все из числа местных учителей

Система обучения: госстандарт образования РТ. Имеет три компонента (обязательные предметы, предметы по выбору школы, занятия по интересам учащихся).

Продолжительность занятий - 45 мин.

Язык обучения: таджикский, русский, английский.

Количество классов: с таджикским языком обучения - 1, с русским - 5, с английским – 7.

Количество учеников в школе: 116; количество учеников в классе: от 7 до 18.

Питание: горячий завтрак.

Особенности учебной программы: в школе есть подготовительный класс с английским уклоном. В настоящее время в школе проведен набор с 1-го по 6-й класс, в дальнейшем с ежегодным переходом своих учеников школа будет открывать последующий класс обучения.

Адрес: ул. Бохтар, 7 (бывшая гостиница «Каен»), тел. (+992) 93-949-05-55.

Частное образовательное учреждение – гимназия «Донишвар-1»

Международная школа (QSI International School of Dushanbe)

Образована в августе 2004 года. Изначально школа рассчитана на детей экспатов (как и другие школы этой сети в других странах).

Стоимость обучения: $22 тыс. в год - для иностранцев, около $5-6 тыс. - для граждан РТ.

Время пребывания детей в школе: с 7:30 до 17:00 (основное время занятий и часы самоподготовки и внешкольных занятий).

Педагоги: из числа местных учителей и иностранных специалистов (данных о количестве нет).

Язык обучения: английский, дополнительно (по желанию) можно включить обучение другому языку, например французскому, русскому или таджикскому (за это дополнительной оплаты не требуется).

Количество учеников в классе: около 10 человек.

Питание: горячий обед.

Особенности учебной программы: нет данных.

Адрес: ул. Советская, 26 (ориентир: аптека №1), тел. (+992 372) 224-87-37; https://www.qsi.org/tajikistan/tjk/

Международная школа (QSI International School of Dushanbe)

Частное образовательное учреждение – гимназия «Кафолат»

Образована в августе 2009 года.

Язык обучения: таджикский, русский, английский (1–11-й классы).

Стоимость обучения: на английском языке – 11 тыс. сомони в год, на таджикском и русском - 10 тысяч.

Время пребывания детей в школе: с 8:00 до 14:00 - основное время занятий, с 14:00 до 15:00 - самоподготовка и внешкольные занятия. Начальная школа занимается по пятидневной системе обучения.

Педагоги: всего 47 учителей, из них трое из КНР, остальные местные учителя, 45% из которых имеют высшую категорию.

Система обучения: госстандарт образования РТ.

Продолжительность занятий: 45 мин.

Количество классов: с таджикским языком обучения - 13, с русским - 11, с английским – 5.

Количество учеников в школе: 522; количество учеников в классе: от 10 до 22.

Питание: горячий обед.

Особенности учебной программы: прием в первый класс осуществляется на основе тестирования, ученики 2-11-го классов сдают вступительные экзамены. В школе в учебную программу с 5-го по 11-й класс в качестве второго иностранного языка включен китайский язык (без дополнительной оплаты). Ученики гимназии ежегодно становятся призерами городских, республиканских и международных школьных олимпиад.

Адрес: ул. Н.Махсума, 77/6 (торговый центр «Саодат), тел. (+992 372) 236-36-91

Частное образовательное учреждение – гимназия «Кафолат»

Частное образовательное учреждение «Абдурахмони Джоми»

Образовано в августе 2016 года.

Язык обучения: таджикский, английский (1–11-й классы).

Стоимость обучения: 12,5 тыс. сомони в год (8,5 тыс. сомони - обучение, 4 тыс. сомони - питание).

Время пребывания детей в школе: с 8:00 до 14:00 - основное время занятий, с 14:00 до 15:00 - самоподготовка и внешкольные занятия.

Педагоги: нет данных.

Система обучения: госстандарт образования РТ.

Продолжительность занятий: 45 мин.

Количество классов: с таджикским языком обучения - 10, с английским - 7.

Количество учеников в школе: 388 учеников: количество учеников в классе: максимально 25 человек.

Питание: горячий обед, полдник.

Особенности учебной программы: с 5-го класса обучение точным наукам в отдельных классах ведется на английским языке, остальные предметы преподаются на таджикским языке.

Адрес: 101-й мкре, ул. Ф.Мухаммадиева, 24/1 (ориентир: ресторан «Канд»), тел.: нет данных.

Частное образовательное учреждение «Абдурахмони Джоми»

Международная президентская школа

Образована в августе 2012 года.

Язык обучения: английский (1–11-й классы).

Стоимость обучения: $3,5 тыс., проживание в общежитии - $5 тыс. в год.

Время пребывания детей в школе: не данных.

Педагоги: в школе работают местные и иностранные педагоги из Индии и Пакистана (точных данных нет).

Система обучения: госстандарт образования РТ.

Продолжительность занятий - 45 мин.

Количество классов: 39; количество учеников в школе: 536; количество учеников в классе: до 25 человек.

Питание: горячий обед.

Особенности учебной программы: обучение по всем предметам ведется на английском языке.

Адрес: поселок Мехробод (Калинина), ул. Карамова; тел.: нет данных.

Международная президентская школа

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