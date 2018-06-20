Объем денежных переводов из России в Таджикистан вырос на 15,1 процентов в первом квартале этого года по сравнению с этим же периодом прошлого года.

Трансграничные переводы физических лиц из России в Таджикистан в первом квартале этого года составили 487 миллионов долларов, сообщает Центральный банк России.

Таджикистан по этому показателю среди стран СНГ занимает второе место после Узбекистана: денежные переводы из России в Узбекистан осуществлены в размере $726 млн, в Кыргызстан – $435 млн, в Армению – $209 млн, в Азербайджан - $191 млн, в Украину - $158 млн, в Казахстан - $143 млн, в Молдову – $109 млн, в Беларуси - $73 млн, в Туркменистан - $0,2 млн.

Напомним, в первом квартале 2017 года физические лица перевели из России в Таджикистан 423 миллиона долларов.

По итогам 2017 года объем денежных переводов из России в Таджикистан сложился в размере 2 миллиардов 536 миллионов долларов, что на 607 миллионов долларов больше по сравнению с 2016 годом.

По различным данным, сегодня на территории России проживают и трудятся более 1 миллиона граждан 9-миллионногоТаджикистана.

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