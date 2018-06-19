В Самарканде обнаружена частная клиника, где проводили незаконные аборты, прерывали беременность, и недоношенных детей продавали: тех, кого не покупали - убивали, сообщает Uznews.uz.

Детей, как пишет издание, которые родились живыми в результате искусственного прерывания беременности, руководство частной клиники с поддельными документами продавало от 500 до 2000 долларов США семейным парам, которые нуждались в ребенке.

Младенцев, которые не продавались, оставляли умирать, а их тела сжигали в муфельной печи, предназначенной для сжигания медицинских отходов. В ходе следствия было обнаружено десятки таких сгоревших младенцев.

По данному факту областной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РУз.

Издание отмечает, что в конце февраля был вынесен приговор в отношении руководства и медперсонала этой частной клиники. Главный врач Нигора Салиханова была приговорена к 13 годам и двум месяцам лишения свободы.

Кроме того, наказание в виде лишения свободы получили еще несколько сотрудников роддома.

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