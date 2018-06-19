Пока между Узбекистаном и Таджикистаном запущен только один маршрут – Худжанд-Ташкент

К середине июля между Таджикистаном и Узбекистаном начнут ходить новые автобусные маршруты. В настоящее время между странами запущен только один маршрут – Худжанд-Ташкент, который курсирует между городами ежедневно.

В течение месяца будут запущены пять новых автобусных маршрутов: из Душанбе - в города Денау и Термез, из Пенджикента - в Самарканд, из Худжанда - в Коканд, из Истаравшана - в Бекабад. Об этом «АП» сообщил директор предприятия «Asian Express» Султон Камолов.

По его словам, тарифы на проезд и график их движения уже согласован сторонами.

Он отметил, что задержка запуска данных направлений была связана с тем, что узбекская сторона была не готова к этому.

«Однако сейчас мы уже договорились и подписали соглашение об открытии автобусных маршрутов между странами, и они будут запущены в ближайшее время – в течение месяца примерно», - сказал он.

По предварительным подсчетам, отметил Камолов, стоимость проезда из Душанбе до Денау составит 25 сомони, а из Душанбе в Термез - 52 сомони, из Пенджикента в Самарканд можно будет доехать на автобусе за 20 сомони.

«На данный момент мы изучаем стоимость проезда по маршруту из Худжанд в Коканд, и из Истаравшана в Бекабад», - отметил директор «Asian Express».

Султон Камолов отметил, что у компании также есть договор по доставке туристов, и вскоре около 300 узбекских туристов прибудут для лечения в санатории Таджикистана, где для них уже забронированы места.

Ранее в таджикских погранвойсках «АП» заверили, что у пассажиров автобусов при пересечении госграницы Таджикистана и Узбекистана проблем не будет: на территории КПП пассажиры должны будут выйти из автобуса и после прохождения ускоренного пограничного и таможенного контроля продолжат свое путешествие.

Автобусное сообщение и регулярные авиарейсы между городами Узбекистана и Таджикистана были прекращены в 1992 году. С апреля прошлого года между Душанбе и Ташкентом после 25-летнего перерыва было открыто воздушное сообщение. Сегодня из Душанбе в Ташкент один раз в неделю – по вторникам выполняется рейс авиакомпанией «Узбекистан хаво йуллари».

В середине марта 2018 года между странами был снят визовый режим, и граждане двух соседних республик отныне могут беспрепятственно ездить друг к другу в гости без визы сроком на 30 дней.

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