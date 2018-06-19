Осужденный Верховным судом Таджикистана в мае на 25 лет известный в конце прошлого века таджикский священнослужитель Саид Киёмиддини Гози в телевизионной передаче « Решаҳои ноаён» (Невидимые корни), которая транслировалась 18 июня по всем госканалам РТ, обвинил Иран в поддержке запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана.

В телепередаче Гози отметил, что ранее было принято решение, согласно которому ПИВТ в 2015 году должна стать правящей партией в Таджикистане.

Он подчеркнул, что «ПИВТ для Таджикистана была и остается вредной и предательской партией».

«Иран хочет возродить ПИВТ, и хозяева этой партии намерены в 2020 году осуществить переворот в Таджикистане», - заявил Гози.

Напомним, весной 2020 года в Таджикистане пройдут выборы в парламент, а осенью того же года состоятся выборы президента Таджикистана.

Осужденный священнослужитель призвал население Таджикистана не повторять совершенные им ошибки и извинился перед таджикским народом.

Саид Киёмиддини Гози извинился перед таджикским народом. кадр с видео телепередачи «Решаҳои ноаён»

Киёмиддин Гозиев или Эшон Саид Киёмиддини Гози был известным в 90-х годах таджикским священнослужителем. Он был одним из ораторов на площади «Шахидон» (у бывшего здания ЦК КП Таджикистана), где в 1992 году собрались противники коммунистического режима. Там же ему присвоили неофициальное звание "генерали мардуми" («народный генерал»).

С началом гражданской войны в Таджикистане Саид Киёмиддин Гози перебрался в Афганистан, где сотрудничал с Объединенной таджикской оппозицией. После подписания Соглашения о мире и национальном согласии в Таджикистане в 1997 году вернулся в страну и был членом одной из подкомиссий Комиссии по национальному примирению.

Саид Киёмиддин Гози за заслуги в реализации Соглашения о мире и национальном согласии награжден орденом «Шараф».

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