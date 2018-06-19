На заседании правительства Таджикистана, которое сегодня провел президент Эмомали Рахмон, было принято решение о создании Национального совета по финансовой стабилизации в республике.

Правительство также утвердило госпрограмму об оказании адресной социальной помощи в республике на 2018-2020 годы, сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании был также утвержден план работы правительства Таджикистана на второе полугодие года, а также образцовое положение для вузов страны.

Правительство также утвердило проект поправок в законы Таджикистана «О борьбе с коррупцией», «О лизинге», «О страховой деятельности», «Об общественных организациях».

Пресс-служба президента РТ 1 /5

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