С 1 июня этого года ставки по всем кредитам снижены на 1 процент. В результате, ставка по кредитам для клиентов составляет от 25% в национальной валюте.

Сотрудничество с малым и средним бизнесом для организации является одним из приоритетных направлений. «ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» видит потенциал в развитии малого и среднего бизнеса в стране, который будет одним из бенефициаров выхода экономики из кризиса.

«Снижение ставок и большой опыт в кредитовании позволяет сформировать оптимальные условия не только для крупных клиентов, но и для сегмента малого и среднего бизнеса и делает ещё доступнее кредитный продукт для наших клиентов. Мы стремимся создавать благоприятные условия для предпринимательской деятельности, и рады предложить клиентам максимально комфортные условия кредитования», - сообщают в пресс-службе организации.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» надеется, что снижение ставок по кредитам поможет бизнесменам реализовать свои амбиции, используя дополнительные финансовые возможности.

«ИМОН ИНТЕРНЕШНЛ» - один из крупнейших лидирующих финансовых институтов Таджикистана, имеющий сеть из 130 офисов и функционирующий на рынке микрофинансирования вот уже 19 лет. Основные активы организации – лояльные клиенты, самоотверженные сотрудники, надёжные инвесторы и партнёры.