Чемпионат мира по футболу в России набирает обороты. Вчера, 18 июня, состоялись еще три матча, таким образом, завершились игры 1-го тура в 7 подгруппах.

Сегодня в борьбу вступают команды группы Н и первый матч 2-го тура проведут Россия и Египет в квартете А.

Высокий рост шведов помешал корейцам

Пятый игровой день ЧМ-2018 начался с матча Швеция – Южная Корея. Скандинавская дружина благодаря современным технологиям добыла важные три очка.

Единственный гол на 65-й минуте с пенальти забил Андреас Гранквист.

Матч с командой Южной Кореи на чемпионате мира оказался непростым, сообщил главный тренер шведской команды Янне Андерссон на послематчевой пресс-конференции:

"Первые десять минут противникам удавалось играть на нашей половине, они делали длинные передачи. Но вратарь справлялся с этим, и мы заиграли методичнее. Немножко меня напугал счет 0:0 после первого тайма, дискомфорт испытывал. Но во втором тайме дали возможность пенальти пробить".

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По его словам, перед встречей тренеры изучили 1,6 тысяч видеороликов с играми сборной Южной Кореи.

Тренер Южной Кореи Син Тхэ Ён отметил, что высокий рост игроков сборной Швеции создавал неудобства для южнокорейцев:

"Мне кажется, что в первом тайме все шло достаточно хорошо. Шведы ростом выше нас, это давило на наших игроков, наверное, шведском вратарю из-за этого приходилось скучать. Из 32 команд на чемпионате они самые высокие или одни из самых высоких по росту. Это реальная угроза для их противников".

Бельгия деклассировала Панаму

В Сочи Бельгия разгромила дебютанта чемпионата – Панаму со счетом 3:0.

Неудержимое «золотое поколение» бельгийцев включило все свои резервы и просто раздавило оппонента. Сначала гол Мертенса, а потом и дубль Лукаку. Пара эпизодов у соперника возникала, но, по факту, ответить им было нечем той силе, которая значительно превосходит их классом.

Бельгиец Рамелу Лукаку забил два гола в ворота сборной Панамы news.meta.ua

«Гол Дриса Мертенса помог нам вздохнуть и лучше контролировать ситуацию. И Тибо Куртуа нас выручил, когда нужно было. Мы можем гордиться игрой команды в этом матче», - цитирует тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса официальный сайт ФИФА.

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес рассказал о положительных итогах поражения от Бельгии:

"Мы могли бы проиграть с разницей в 6-7 мячей, учитывая разницу в классе, но этого не случилось. Это обнадеживающий результат. Мы рассчитываем многому научиться за три матча в группе", - цитирует тренера официальный сайт ФИФА.

Англия избежала позора

Завершили вечер в Волгограде Англия и Тунис. Победу с результатом 2:1 одержали англичане. Но последний гол им удалось забить лишь в добавленное время. Фаворит мощно начал, а затем сбавил обороты, продемонстрировав, что старые английские проблемы свежего решения пока не нашли. Казалось, что еще одной сенсации не избежать, но стандарт, скидка и Гарри Кейн в компенсированное время спасают для англичан стартовый матч.

Главный тренер сборной Туниса Набиль Маалул рассказал официальному сайту ФИФА следующее:

"У нас было не так много возможностей забить, но мы сыграли очень дисциплинировано и заслужили ничью. Это был бы великолепный результат. Но мы постараемся оставить в голове только позитивные мысли. Кейн - невероятный форвард, он всегда в нужном месте в нужное время. Это именно он принес Англии победу".

Сборная Англии ликует после победы championat.com

Главный судья матча между сборными Англии и Туниса на чемпионате мира проявил непоследовательность, назначив пенальти лишь в ворота одной команды. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер английской команды Гарет Саутгейт.

Тунисская команда сравняла счет с пенальти, назначенного за удар локтем в штрафной со стороны Кайла Уокера. Встречу обслуживал колумбийский арбитр Вильмар Рольдан.

"Я был бы рад и в том случае, если бы мы сыграли со счётом 1:1, - передаёт слова Саутгейта ТАСС. - Хотя было бы и определенное разочарование, и в Англии такой результат воспринимали бы по-другому, но у нас было очень много моментов. Судья назначил пенальти лишь в ворота одной команды, хотя нарушения были и с другой стороны, то есть назначить стоило в обе стороны".

Анонс на 19 июня

На ЧМ-2018 сегодня сыграют:

Группа Н. 1-й тур.

17:00. Колумбия - Япония - 0:0

20:00. Польша - Сенегал - 0:0

23:00. Россия - Египет - 0:0 (душанбинскуое время)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на предматчевой пресс-конференции, во-первых, пожелал здоровья лидеру египетской команды Мохамеду Салаху, а во-вторых, выразил уверенность в том, что его подопечным удастся этого самого Салаха остановить.

Салах - лидер египтян. soccernews.ru

Вратарь Игорь Акинфеев, в свою очередь, призвал болельщиков объединиться и поддержать команду.

Матч Россия – Египет обслужат парагвайские рефери во главе с Энрике Касересом, а четверым судьей назначен турок Джюнейт Чакыр. Главная спецификация Касереса – обслуживание матчей чемпионата Парагвая (почти две сотни игр), судил он также финал Кубка Либертадорес – южноамериканского аналога европейской Лиги чемпионов.

Вокруг чемпионата

Хорватия выгнала своего вратаря

Нападающий сборной Хорватии Никола Калинич исключен из заявки национальной команды и уже её покинул. Причина – отказ выйти на замену в матче против Нигерии. Сделал это форвард «Милана» не из-за сложностей характера, а по причине проблем со спиной. Интересно, почему Никола не рассказал о травме заранее, или же почему главный тренер Златко Далич его не услышал.

Калинич отчислен из сборной Хорватии на ЧМ-2018. sport-express.ru

Потеря у Ирана

Защитник сборной Рузбе Чешми из-за травмы больше не сыграет на чемпионате мира России. Чешми получил травму на тренировке команды ещё в субботу. По прогнозам врачей, он выбыл минимум на четыре недели.

Мексиканские болельщики оскорбили Нойера

Группа болельщиков из Мексики по ходу матча постоянно выкрикивала антигейские оскорбления в адрес капитана сборной Германии вратаря Мануэля Нойера, когда он выполнял удары от ворот.

Федерация футбола Мексики пока никак не отреагировала на данный инцидент. На игре присутствовало 78011 болельщиков, примерно треть из которых – мексиканские фанаты. Скандирования, как предполагалось, раздавались со стороны небольшой группы, которую нужно идентифицировать.

Мексиканские болельщики gigafootball.net

Сделать это не так просто. Тем более, среди такой массы болельщиков. Мексиканцы буквально оккупировали Москву, и это море будет передвигаться по России вслед за своей командой. Нашествия мексиканцев теперь ждет Ростов-на-Дону, где сборная Мексики 23 июня сыграет со сборной Кореи.

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