За минувшие сутки на территории страны зарегистрированы две поножовщины, в результате которых погибла молодая женщина, а молодой парень был госпитализирован.

В районе Хамадони милиция задержала по факту убийства своей жены 42-летнего местного жителя: 18 июня он в ходе возникшей ссоры нанес своей 32-летней супруге 11 ножевых ударов, женщина погибла на месте инцидента, сообщает пресс-центр МВД республики.

В тот же день 22-летний житель Душанбе нанес ножевой удар 23-летнему парню, который был госпитализирован. ЧП произошло на территории столичной улицы Хусейнзода.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, сообщает МВД.

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