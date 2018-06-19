Узбекская сторона установила соответствующие контакты и провела рабочие встречи с высокопоставленными представителями движения «Талибан» в целях реализации консолидированной позиции участников Международной конференции по Афганистану, состоявшейся в Ташкенте 27 марта 2018 года. Об этом говорится в распространенном 18 июня заявлении МИД Узбекистана.

В нем подчеркивается, что на переговорах были обсуждены перспективы диалога и взаимодействия для установления долгосрочного мира и стабильности в Афганистане и его экономического развития.

В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми в ходе Международной конференции по Афганистану, Узбекистан продолжает усилия, направленные на содействие стабилизации ситуации в этой стране и ее социально-экономическому развитию.

В данном контексте, за прошедший период узбекской стороной проведена серия консультативных встреч и переговоров с Правительством Афганистана, представителями США, КНР, России, стран-участниц Международной контактной группы, государств Евразийского региона, Южной Азии, Среднего и Ближнего Востока.

«В Узбекистане приветствуют взаимное введение режима прекращения огня между правительством Афганистана и движением «Талибан» в связи с празднованием Ид аль-Фитр. Узбекская сторона надеется, что данное перемирие приобретет бессрочный характер, следуя объявлению Президентом Афганистана Ашрафом Гани продления режима прекращения огня», - отмечено в заявлении узбекского МИД.

«С учетом складывающейся ситуации, а также основываясь на инициативе Республики Узбекистан, МИД РУ подтверждает полную готовность к созданию, на любом этапе мирного процесса, всех необходимых условий для организации на территории Узбекистана прямых переговоров между правительством Афганистана и движением «Талибан», - подчеркивается в заявлении.

В субботу президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что перемирие между правительством и движением "Талибан" будет продлено на десять дней. Изначально оно было объявлено с 11 по 19 июня. Движение "Талибан", в свою очередь, заявило, что не намерено поддерживать данную инициативу.

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