Президент Пакистана Мамнун Хусейн 18 июня во второй половине дня с официальным визитом прибыл в Таджикистан.

В международном аэропорту Душанбе высокого гостя встретил вице премьер-министра Таджикистан Махмадтоир Зокирзода, сообщает источник в правительстве РТ.

Церемония встречи и переговоры на высшем уровне в рамках официального визита Мамнуна Хусейна в Республику Таджикистан состоятся 19 июня в Душанбе.

Президент Пакистана также встретится с председателем Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Шукурджоном Зухуровым и премьер-министром Кохиром Расулзода.

20 июня Мамнун Хусейн примет участие в Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 гг.», которая завтра открывается в таджикской столице.

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