В Душанбе состоится международная водная конференция, в которой примут участие 65 официальных делегаций: более 1,5 тысяч человек.

На Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий “Вода для устойчивого развития, 2018-2028”, которая начнет свою работу в таджикской столице 20 июня, примут участие главы государств и правительств четырех стран - Туркменистана, Пакистана, Афганистана и Джибути, министры и замминистры из 35 стран, руководители и представители свыше 40 международных организаций.

В связи с проведением конференции и различных мероприятий, которые сегодня проводятся в ее рамках - Женский и Детский форумы по воде, движение транспорта по дорогам Душанбе будет перекрываться в течение трех дней, до 21 июня.

Уже сегодня, 19 июня, в связи с прибытием официальных делегаций для участия в конференции будет перекрыта дорога, ведущая во «Дворец наций» из столичного аэропорта: с 12:30 до 14:30.

С 13:00 до 15:00 - движение транспорта будет закрыто от гостиницы «Серена» до Дворца нации (Касри Миллат), а затем до площади Дусти (памятник Сомони).

С 14:15 до 15:30 - проспект Рудаки будет закрыт от памятника Сомони до улиц Шерози и Техрон.

С 15:00 до 15:20 - проспект Рудаки будет закрыт от памятника Сомони до городской резиденции правительства Таджикистана.

С 16:20 до 16:40 - проспект Рудаки будет закрыт от правительственной резиденции до отеля Serena.

С 19:00 до 21:20 - будут закрыты дороги, ведущие к "Кохи Навруз".

С 21:00 до 21:30 - перекроют дорогу от "Кохи Навруз" до отеля Serena.

20 июня

С 7:45 до 22:00 - будет перекрыта дорога от международного аэропорта Душанбе до правительственной резиденции на проспекте Рудаки.

С 10:40 до 11:50 - от правительственной резиденции до гостиницы Hyatt Regency Dushanbe (проспект Исмоили Сомони, улицы Ганджави, Хувайдуллоева до Молодежного озера).

С 10:00 до 11:40 - закроют дорогу на выезде из столицы в Варзоб (делегации посетят Пугус и Такоб).

С 13:00 до 14:00 - от Варзоба до городской резиденции правительства.

С 19:20 до 20:00 - от резиденции до "Кохи Истиклола", а также улица Ганджави (район ВДНХ).

С 21:20 до 22:00 - дорога от "Кохи Истиклол" до правительственной резиденции.

С 21:20 до 22:00 - проспект Рудаки от "Кохи Истиклол" до отеля Serena.

21 июня

С 10:20 до 10:40 - будет перекрыта дорога по проспекту Рудаки по всему центру города до столичного аэропорта.

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