Сироджиддин Мухриддин и заместитель Генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь.

В Душанбе 18 июня состоялась встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддина Мухриддина с заместителем Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам господином Лю Чжэньминем.

Мухриддин, выразив признательность Лю Чжэньминю за участие в Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий “Вода для устойчивого развития, 2018-2028”, которая пройдет в Душанбе сегодня и завтра, высоко отметил роль ООН в решении глобальных проблем современности, сообщает департамент информации внешнеполитического ведомства Таджикистана.

В ходе встречи были обсуждены текущие вопросы сотрудничества между Республикой Таджикистан и подразделениями ООН и перспективы дальнейшего взаимодействия, а также вопросы сотрудничества в рамках Международной декады действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028».

Сироджиддин Мухриддин также принял Специального Представителя Европейского Союза для стран Центральной Азии Петера Буриана, который прибыл в город Душанбе для участия на международной Конференции высокого уровня на тему: “Международное Десятилетие действий“ «Вода для устойчивого развития, 2018-2028».

Сироджиддин Мухриддин и Петер Буриан МИД РТ

Состоялся обмен мнениями текущем состоянии и перспективам двустороннего и многостороннего сотрудничества.

В ходе встречи главы МИД РТ с директором Регионального центра ООН Наталией Герман, стороны выразили искреннюю заинтересованность в укреплении и расширении сотрудничества Республики Таджикистан с ООН в различных областях, включая обеспечение мира и стабильности в мире, борьбу с современными угрозами и вызовами, защиту окружающей среды, обеспечение устойчивого социального развития, сохранение водных ресурсов.

Глава МИД РТ с Директором Регионального центра ООН Наталией Германой. МИД РТ

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