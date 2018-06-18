В социальных сетях набирает популярность видеоролик, который был снят в 1994 году, где будущая таджикская поп-звезда Шабнами Сурайё - милая 13-летняя девочка с косичками - впервые исполняет на сцене перед зрителями песни своей матери.

Первая песня 13–летней Шабнам – «Хоб аз чашмонам рабуди» («Ты украла мой сон») прозвучала в день рождения ее матери - Заслуженной артистки республики Сурайё Касымовой, который отмечался во Дворце культуры города Куляба в 1994 году.

Ранее Шабнам признавалась "АП", что готовила песню тайком, чтобы сделать сюрприз матери. После успешного дебюта девушка участвовала в республиканских вокальных конкурсах, наполняя копилку побед дипломами с первыми местами.

После того дебюта, Шабнам стала помогать маме, когда та, кроме сцены, выступала на свадьбах, зарабатывая на жизнь. И так как Шабнам всегда везде сопровождала мать, и ее часто называли Шабнами Сурайё: чтобы отличаться от других девушек-тезок, она стала себя так называть, выбирая творческий псевдоним.

Известность пришла к Шабнам в 2006 году, когда благодаря популярной афганской песне «Аз кудуми сафар» имя певицы попало в первую строчку национального хит-парада. Молодая исполнительница была приглашена на Центрально-азиатский музыкальный конкурс «Азия Дауысы», проходивший в том же году в Астане.

Позже выступив в Шанхае на конкурсе «Новый певец Азии» исполнительница завоевала приз зрительских симпатий. В 2007-м восходящая звезда стала послом доброй воли ООН в республике и задействована в программе международной организации в борьбе со СПИДом. Шабнами Сурайё была лауреатом ежегодной премии «Суруди сол» несколько лет подряд.

Сегодня Шабнам 36 лет. За годы творческой карьеры она дала в Таджикистане десятки сольных концертов.

Таджикская поп-дива очень популярна среди персоязычной публики и не раз выступала на концертах в Европе, США и Австралии перед афганскими и иранскими эмигрантами. Побывала певица с гастролями и в России, где проживает огромное количество таджикистанцев.

Шабнами Сураё - одна из немногих персоязычных исполнителей Таджикистана, заявивших о себе в поп-музыке. В 2014 году певица стала обладательницей приза Big Apple Award, присужденного в Нью-Йорке лучшим исполнителям персоязычных стран. В 2016 году звезда подарила поклонникам зажигательный хит «Туёна», который таджикские, афганские и узбекские меломаны «подняли» на вершину радио-чартов.

О личной жизни Шабнам рассказывает неохотно: впервые она вышла замуж в 18 лет. Муж запрещал ей петь, она не выходила на сцену три года, родив дочь Шарифу. Развод помог артистке снова начать петь.

Шабнами Сурайё несколько лет назад она вместе с младшей сестрой, еще одной известной поп-дивой Фарзоной Хуршед совершила паломничество к святыням ислама – в Мекку, получив титул «ходжибиби».

Многотысячная армия поклонников певицы с нетерпением ждет появления новых зажигательных хитов, клипов и альбомов Шабнам, чье творчество преодолело границы родной страны. Особенно любят песни эпатажной таджикской певицы в Узбекистане, Иране и Афганистане, в то время когда по государственным отечественным телеканалам ее клипы не транслируются уже много лет. Но это не мешает звезде оставаться в первых списках самых известных таджикских исполнителей, набирая все новых подписчиков на своих страничках в соцсетях.

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