С сегодняшнего дня на автобусах и троллейбусах должна быть отменена оплата наличностью. Использование транспортных карт Citycard будет отныне обязательным.
«АП» попыталась проследить, оказалась ли удачной вторая попытка отказа от наличности на общественном транспорте Душанбе.
Побывав на остановках общественного транспорта столицы, мы заметили, что только на проспекте Рудаки на каждой остановке по несколько представителей транспортной сферы столицы контролируют оплату проезда картами Citycard.
На всей остальной части столицы, где нет «контролеров», оплата производится по-прежнему - наличными.
Ранее «АП» сообщала, что о том, что с 18 июня в Душанбе за проезд в транспорте уже нельзя будет оплачивать наличные, а пользоваться только транспортными картами.
На остановке «ТВ Сафина» (бывшая Дом печати) мы заметили, что несколько человек указывают на необходимость приобретения транспортных карт Citycard.
«Вы можете приобрести карты либо в киоске, либо у меня», - говорит один из них.
В двух коробках он предлагает карты с уже пополненным балансом.
«Вот на этих баланс пополнен на 5 сомони, в других - на 10 сомони, - говорит он. – В них остается несгораемая сумма в 4 сомони. Граждане могут пополнять баланс в терминалах «ExpressPay».
Но пассажиры неохотно покупают карты, либо уходят на остановки, где нет этих контролеров.
«Я купил карту с пополненным балансом на 5 сомони, - говорит житель столицы Садриддин. - Этого мне хватило, чтобы совершить одну поездку, так как остальное осталось на карте, как «несгораемая» сумма. Мне дешевле обойдется оплатить проезд наличными в 1 сомони, чем потратить 5 сомони на эту карту, ведь за эти 5 сомони я лучше доеду на маршрутном такси с комфортом».
Жители столицы указывают, что внедрение этой системы - в целом идея хорошая. Но люди будут продолжать платить за проезд наличными, потому что им так выгоднее.
Мы также заметили, что правила дорожного движения общественным транспортом соблюдается только на протокольных трассах. На всех других улицах столицы водители продолжают перегружать транспорт и останавливаться для посадки и высадки пассажиров вне остановок общественного транспорта.
Пока подходит к концу первый день с начала второй попытки отмены оплаты проезда наличностью. Будет ли она удачной или нужна очередная, третья - вопрос времени…
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ФАРРУХ12
Глупо заставлять всех брать карту, допустим я живу в другом городе или вообще иностранец, зачем мне карта.Надо оставлять наличный расчет, или хотя бы сделать дешевле проезд по карточке чтоб было смысл его покупать у народа, потом не пришлось бы так злостно заставлять народ приобретать эти карты. Почему у нас не для народа все делается, всегда надо делать так чтоб другого выхода не было. Или так или ни как! Альтернатива должно быть.
не получится58
ничего не получится. Как и везде нет нигде правил и законов. Элементарно- СУДьи взяточники, министры не владеют языком, ректору- на положения министерства наплевать, и т.д. Поэтому этот номер порядка дохлый. мы приучены к непорядкам!!
Сильвио Берлускони1
Люди не готовы переходить дорогу на зелёный свет, люди не готовы держаться правой стороны тротуара, не готовы не сорить, не готовы не плевать на тротуар, не готовы не материться в общественных местах, не готовы... не готовы... И что? Нужно либо учить, либо заставлять...
Гость1
У нас имеет большое значение - человеческий фактор. Можно зайти в автобус и заплатить 1 сомон (без 20 дирамов). Даже контроллеры, особо не пристают."-Бист дирам доред? -Не - Майлаш". А с карты всегда снимается 1,20, или 1,25 сомони - не выгодно... Да и в час пик, это целое искусство заплатить картой в толпе...
Patriot2
Ошибка «ExpressPay» - грабеж в виде не сгораемой суммы.
Ошибка Хукумата города - идет на поводу грабительской политики «ExpressPay».
Амир2
Я думаю это отличная идея! Мир не стоит на месте.
Больше не будет всяких "ээээ кто там не заплатил за проезд, быстро платим."
Anvar2
А зачем держать несгораемый баланс? Во всех развитых странах есть такие карты, но нет требований по несгораемому остатку.