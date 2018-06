Liquefied gas prices are continuing to rise in Tajikistan. Over past couple of days, the price for one liter of liquefied natural gas (LNG) in Dushanbe has risen on average nearly 15 percent.

Шакли пурраи хабар танҳо барои обунашудагон дастрас аст Аллакай обуна шудед? Вуруд