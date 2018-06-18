Умеду Саидову можно позавидовать, ведь он относится к редкому числу людей, которые занимаются любимым делом. Пришел Умед в туристический бизнес фактически с улицы, не имея специального образования, руководствуясь только тем, что любит путешествовать - к 27 годам он посетил более 25 стран мира.

В интервью «АП» наш герой - основатель компании "Кинг Тур" рассказал о том, что препятствует развитию туристической отрасли в стране, о необходимости обучать школьников на практике, как зарабатывать деньги, и о своей самой большой туристической мечте.

- Умед, почему туристический бизнес? Туркомпаний у нас пруд пруди…

- Ответ на поверхности: я люблю и знаю, как путешествовать правильно. Но так было не всегда. Мой отец работал в МИДе, и по долгу службы ему часто приходилось переезжать с семьей из страны в страну. Как понимаете, мне приходилось менять окружение, школу, заводить новых друзей, привыкать к чужой культуре. Для ребенка непросто адаптироваться к новой среде, выходить из зоны собственного комфорта. Но со временем у меня появилась любовь к туризму, к изучению чужой культуры; нужно было всего-то открыть подсознание, чтобы позволить себе понять все величие и мощь окружающего нас мира. Поэтому по окончании университета, когда встал вопрос о самореализации, у меня был выбор: или пойти по специализации – стать дипломатом, или превратить хобби в дело своей жизни.

фото из личного архива

Поступил я хитрее, выбирать не стал - решил попробовать себя в обеих сферах, а жизнь уже внесла свои коррективы: на сегодняшний день я остался в туристическом бизнесе, но не исключаю, что со временем вернусь к дипломатической миссии.

Зачастую, когда ты открываешь бизнес в нашей стране, все вокруг начинают отговаривать, причем причина у них найдется всегда.

Когда в 2015 году я открывал компанию «Кинг тур», этой причиной стали разгар экономического кризиса и, как вы сами сказали, немалое количество туркомпаний и авиакасс, сосредоточенных в Душанбе. Но по жизни я человек сервиса, поэтому знал, что смогу. Тем более что мне доставляет удовольствие реализовываться в сложных условиях и отвечать на вызовы судьбы. Так что слушать я никого не стал. Как показала жизнь, все сделал правильно.

- Получается, вы вышли в океан, не умея плавать?

- Совершенно верно. Как я уже упомянул, туристического образования у меня нет, но я убежден, что человек, в принципе, может получить общее образование и реализовать себя в абсолютно любой сфере. Я не сторонник нашей модели образования, когда в школе и университете детей обучают голимой теории и готовят хороших работников системы, но не лидеров со свободным мышлением. Поэтому, когда мы оканчиваем вуз, задаемся вопросом: «А что я умею? А куда мне пойти?».

Не удивительно, что выпускники выходят из университетских стен запрограммированными роботами, а в жизни нужно быть гибким, креативным, уметь чувствовать тенденции и быть готовым рисковать.

Чтобы вы лучше поняли, о чем я говорю, расскажу случай, произошедший со мной в 2010 году в Индии. Тогда я впервые посетил Агру. Недалеко от Тадж-Махала ко мне подошла девочка лет восьми и начала расспрашивать, впервые ли я в Агре, понравилось ли мне здесь, а если нет, то почему. У меня в голове не укладывалось, почему эта девочка устроила мне допрос с пристрастием, но и оборвать ребенка было неловко. Поэтому я стал играть по тем правилам, которые навязывал мне ребенок. Через минут десять девочка удовлетворила свое любопытство и предложила провести лучшую экскурсию по Тадж-Махалу, которую, как она сказала, мне никто и никогда не проведет. Она пообещала рассказать то, о чем не написано в книгах и чего даже не найти в «гугле». Я согласился на такой маркетинг и даже не стал задаваться вопросом, сколько это будет стоить. И знаете, девочка провела мне блестящую экскурсию и действительно рассказала много нового. Не знаю, все ли было правдой или она придумывала историю на ходу, ведь с самого начала предупредила, что эту информации я не найду нигде. По окончании экскурсии денег девочка не попросила, но я был настолько покорен ею, что оставил ей приличные чаевые.

фото из личного архива

Оказалось, что это стандартная практика учеников начальной школы. С малых лет детей обучают практиковать свое умение гида на живом клиенте. А что нам мешает еще со школьной скамьи обучать детей практическим навыкам, как заработать себе на хлеб насущный? У нас же в большинстве своем все наоборот: дети не задумываются о том, как заработать деньги, ведь знают, что родители оплатят учебу, женят, найдут работу.

О ценах и инновациях

- Что, по-вашему, препятствует развитию туристической отрасли в стране?

- Перед нами стоит острая проблема дорогих авиабилетов. Это сильно тормозит развитие туризма в стране. Смотрите сами: перелет Москва - Нью-Йорк - Москва стоит около 400-450 долларов США, а время полета в каждый конец составляет приблизительно 9 часов 20 минут. Но перелет в один конец Душанбе – Москва, к примеру, длящийся чуть больше 4 часов, обходится нам в сезон примерно в 300-350 долларов. Какая-то непонятная арифметика, над которой хорошо бы поработать. Иностранцы не дураки, зачем им ехать в страну, до которой добраться - целая проблема?

Еще одна задача, которую нужно решить, - это низкий уровень сервиса. Причем не только в туристической отрасли, а в целом. Почему-то бизнесмены в сфере услуг считают, что клиенты им что-то должны. По мне, если не хочешь, можешь не называть своего отца «отачон», а мать «очачон», но клиента ты всегда должен называть «акачон» и «апачон», встречать и провожать до двери, даже если ты директор. Потому что человек приходит к тебе за хорошим отношением и сервисом. И он его заслуживает.

- Какие инновации существуют сегодня в сфере туризма? Какие из них можно применить в Таджикистане?

- Туристический бизнес развивается семимильными шагами. Не совру, если скажу, что каждый день в мире внедряются инновации в туристической отрасли, и особенно по направлению интерактивного туризма. Если еще пару лет назад такие услуги, как прыжок с парашютом или тур на воздушном шаре над городом Дубай, были чем-то из ряда вон выходящими, то сегодня – дело обычное. Избалованный турист уже хочет прокатиться на экскурсионном автобусе, который едет как по суше, так и по морю.

Понятно, что не все, что сработало в Дубае или Европе, сработает у нас. Но велосипед нам тоже изобретать не нужно, да мы и не сможем. Поэтому лучшим решением будет отправить рабочую группу изучать мировые тенденции в области интерактивного туризма, а затем продумать, как эффективно внедрить их на нашем рынке. Например, когда был в Париже, мне приглянулась идея, которая хорошо бы прижилась у нас. Там недалеко от Триумфальной арки расположена служба рентакар, в арсенале которой только дорогие иномарки вроде Lamborghini, Ferrari. Турист может арендовать любую понравившуюся иномарку и проехать по тому же туристическому маршруту, который объезжают туристы с гидом на автобусах. Так вот, мы тоже можем расположить службу рентакар с хорошими, дорогими автомобилями, скажем, возле площади Сомони, и это выстрелит.

фото из личного архива

Таджикистану нужен крутой ивент

- Туризм считается одним из приоритетных кластеров во внешнеэкономической деятельности Таджикистана. Насколько успешно он у нас развивается?

- Развивается быстрыми темпами, хотя все это нужно было начинать лет 10 назад. Но, видимо, всему свое время, и наше время подошло только сейчас. Вместе с тем, за оставшиеся полгода нужно успеть сделать очень много, потому как следующий год будет посвящен другой отрасли, и внимание к отрасли снизится. Потому нужно построить сильную систему, которая будет работать сама на себя.

- А что, по-вашему, нужно обязательно успеть сделать до окончания 2018 года, объявленного Годом туризма и народных ремесел в стране?

- Я часто слышу от своих иностранных партнеров и клиентов о том, что нам не хватает масштабного, грандиозного календарного ивента сродни китайскому Новому году, бразильскому карнавалу или индийскому празднику Дивали, в котором принимают участие сотни тысяч местных жителей и тысячи туристов. Они стекаются со всего мира, заранее планируют свои отпуска, чтобы попасть именно в этот конкретный календарный промежуток в ту или иную страну. Мы, в свою очередь, можем ежегодно устраивать колоритное, впечатляющее шоу к празднованию Навруза, чтобы иностранцы хотели поехать за необычными ощущениями не в тот же самый Иран, к примеру, а в Таджикистан – свободную демократическую светскую страну.

Также нашей стране не хватает хорошего маркетинга. Государство тратит большие деньги на различные мероприятия, пропагандирующие туризм в стране, но в современном мире у всего должно быть digital-оформление. Те ролики и клипы, что крутят на местных телеканалах, больше напоминают натуральную съемку. Она хорошая, умиротворяющая в большинстве своем, но она не отвечает современным требованиям.

Еще я бы добавил комиссию как «последний коридор» в аэропорту, которая бы встречала прилетающих пассажиров и собирала отзывы о работающем в аэропорту персонале. Думаю, эта опция улучшит качество сервиса и позволит выявить многие изъяны в работе структуры.

Хорошим примером могут послужить фильмы, снимающиеся в Болливуде. Их сюжет всегда частично разворачивается в провинциальном индийском городке, частично - где-нибудь в Америке, Европе или Австралии. Тем самым они хотят показать происходящий процесс глобализации. Мы тоже, снимая отечественные фильмы, можем попытаться выйти за рамки Таджикистана. О'кей, у нас не хватает бюджета снимать такие фильмы, но мы можем приглашать режиссеров и кинопродюсеров из-за рубежа. Как Узбекистан сейчас ведет переговоры с Жаном Рено, чтобы тот снял фильм про Ходжу Насреддина и сыграл в нем главную роль. Если у них получится договориться, это привлечет внимание широкой общественности к стране, а также дополнительную прибыль в казну: рабочая группа в любом случае остановится в гостинице, будет приглашать местных актеров и жителей для массовки, ходить в рестораны.

фото из личного архива

В недавнем времени к нам приезжал американский кинопродюсер Исса Заруи, снимавший фильм «Бригада-2». Он искал самобытные страны, где в дальнейшем мог бы снимать сюжетные линии своих новых фильмов. Я провел ему экскурсию, рассказал о стране, и, кажется, он заинтересовался Таджикистаном. Кто знает, возможно, мы увидим кадры нашей республики в новом остросюжетном американском фильме.

И последнее. Туристические компании нуждаются в предоставлении дополнительных льгот и выдаче краткосрочных кредитов под небольшой процент для развития туристического сектора. К примеру, каждая туркомпания могла бы по примеру развитых стран приобрести транспортные средства и построить хостелы или коттеджи в регионах, чтобы развивать экотуризм в стране.

"Мечтаю о прямых рейсах"

- Назовите несколько мест или достопримечательностей, куда вы посоветовали бы поехать нашим читателям.

- Дайте подумать. Пожалуй, пусть это будет школа кунг-фу в монастыре Шаолинь, тур по европейским футбольным стадионам, тематический парк Sunway Lagoon в Малайзии, пляж South Beach в Майями, Астана – центральноазиатский город будущего.

- Какое путешествие было худшим в вашей жизни?

- Не стал бы использовать столь громкое слово – «худшее», но одним из неприятных моментов моего пребывания в Милане стало мое опоздание на самолет. Это горькое чувство. А опоздал я потому, что познакомился с местными футбольными болельщиками, с которыми у меня завязалась жаркая полемика. Мы обсуждали футбол, ели пиццу, и беседа была настолько оживленной, что я забыл о своем рейсе. Когда я опомнился, было уже поздно.

фото из личного архива

- Туристы любят привозить разные сувениры из поездок. Что, на ваш взгляд, могут увозить туристы в качестве сувениров из Таджикистана?

- Национальные тюбетейки. Однажды я подарил своему американскому другу Тиму, бойцу без правил, тюбетейку, так он до сих пор ее носит. Все потому, что я сказал ему, что в нашей стране тюбетейку носят очень достойные люди. Тим внушил себе, что, когда на нем таджикская тюбетейка, он выглядит очень дерзко.

- Какая ваша самая большая туристическая мечта?

- Я мечтаю о прямых рейсах из Душанбе во все страны мира. Чтобы когда я вылетал из аэропорта Нью-Йорка, мог видеть на табло не только узбекистанские, казахстанские и азербайджанские авиалинии, но и наши отечественные – «Сомон Эйр» и «Таджик Эйр». Чтобы больше не было необходимости летать транзитом; чтобы в аэропортах тебе больше не кидали презрительные фразочки: «А что ты потерял в Штатах?», как будто мы не в состоянии себе это позволить.

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