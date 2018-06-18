Ежегодно появляются новые актуальные технологии и технические средства, авторы-новаторы получают патенты на изобретения, но дальше этого дело не продвигается.

Таджикские Кулибины вынуждены обивать пороги чиновников, которые далеко не всегда готовы к новшествам в производстве.

Об одном из таких случаев рассказал инженер-новатор Самиджон Камолов.

Таджикистан ежегодно с наступлением весны подвергается различным опасным природным явлениям. Одно из них – сель. Из-за обильных осадков грязевые потоки из переполненных рек направляются в населенные пункты, на сельхозугодия и объекты жизнеобеспечения. Наносится колоссальный ущерб экономике страны. Так происходит ежегодно, и на берегоукрепительные работы выделяются немалые деньги.

Инженер гидротехник, кандидат технических наук Самиджон Камолов давно работает в области управления водными ресурсами, ирригации, водоснабжения, укрепления берегов и снижения риска наводнений и охраны природы. Так, работая в этом направлении, в 2011 году он получил два патента в Таджикистане на изобретение новых берегозащитных конструкций. На одно из этих изобретений - "берегозащитные сотовые матрацы" - в 2016 году Камолов получил патент Евразийской патентной организации, в которую входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Туркменистан.

"Начиная с 2011 года я пытаюсь организовать в Таджикистане испытания созданной мною новой конструкции – "берегозащитные сотовые матрацы". На моё предложение министерству мелиорации и водных ресурсов провести испытания новой конструкции официального ответа не получил", - говорит изобретатель.

По словам Камолова, сотрудник подведомственного проектного института, которому поручили рассмотреть его предложение, заявил, что эта конструкция никуда не годится и обязательно разрушится.

"Но в технической области существуют только два метода доказательства таких суждений - это инженерные расчеты или опытные испытания. Таких аргументов мне представлено тоже не было", - отмечает Камолов.

Инженер уверяет, что при возникновении любых вопросов и сомнений он готов обсудить их.

"Но полагаю, что основной причиной принятия в штыки моего изобретения является отсутствие финансовых ресурсов, а также мотивации для организации и проведения испытаний новой техники", - говорит он.

Инженер говорит, что после этого он неоднократно обращался в различные международные организации, работающие в Душанбе, со своим предложением. Но постоянно получал короткий отказ в письменной форме, мотивированный отсутствием соответствующего проекта. А иногда его письма и обращения оставались и вовсе без ответа.

Рассказывая о разработанной им берегозащитной конструкции, Самиджон Камолов объясняет, что основным конструктивным элементом берегозащитного сотового матраца являются цилиндрические пластиковые ёмкости, которые в виде пчелиных сот образуют сплошные плоские конструкции.

"Строительство берегозащитных сотовых матрацев не требует применения строительной техники и высокой квалификации рабочих. Они могут быть изготовлены собственными силами жителей населенных пунктов, подверженных наводнениям", - говорит Камолов.

Очередная надежда?

Оставаясь неуслышанным, инженер-новатор Камолов в ноябре прошлого года обратился на сайт президента РТ с просьбой помочь организовать испытания новой берегозащитной конструкции.

"Аппарат президента поручил Минтрансу рассмотреть этот вопрос. В заключении Научно-исследовательского и проектно-изыскательского института Минтранса приводятся десять вопросов по предложенной берегозащитной конструкции - о необходимости разработки методики расчета на статические и динамические воздействия, технологии строительства сооружения, а также регламенты технических условий, утвержденных Комитетом по архитектуре и строительству при правительстве РТ. Но именно выяснение этих вопросов является целью предполагаемых испытаний, об организации которых я и просил в своем обращении", - говорит он.

По словам Камолова, один из чиновников Минтранса заявил, что у министерства нет возможности и средств выполнить эту работу.

Изобретателю - грамоту, расчеты - под стол!

Инженер Акрам Саидов с сожалением говорит, что сейчас в производственной сфере страны вообще не предусмотрено проведение каких-либо испытаний и внедрение новых технических средств и технологий.

В то же время ежегодно в Таджикистане регистрируются десятки изобретений. На мероприятиях Национального патентно-информационного центра изобретателей награждают грамотами, среди награжденных в 2012 году был и инженер-гидротехник Самиджон Камолов.

"Информация о проведении испытаний и внедрении в производство каких-либо изобретений, если таковые имеют место, отсутствует. Но ведь именно это, по моему разумению, должно быть результатом работы ученых, инженеров, институтов и в определенной степени министерств", - считает Саидов.

…В связи с этим специалисты вспоминают времена Советского Союза.

"У каждого министерства были планы проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, обеспеченных соответствующим бюджетом. В ежегодных отчетах министерств и ведомств и в государственной статистической отчетности приводились соответствующие данные. Другое дело, что нередко эти средства просто растранжиривались и уровень разработок был очень низким. Но в любом случае в стране появлялись новые технические средства и технологии. В космос летали на отечественных ракетах", - говорит технолог Алексей Саидов.

По словам эксперта, сегодня в производственной сфере Таджикистана можно наблюдать тенденцию к закупке и использованию лишь зарубежной техники, технологий, производственных линий.

"Это, конечно, тоже выход для нашей сравнительно небольшой страны. Но возникает вопрос: чем занимаются наши научно-технические учреждения, ученые, изобретатели и где конкретные результаты, конечно, не считая местных патентов и многостраничных отчетов, которые из года в год копятся в хранилищах Национального патентно-информационного центра РТ?", - вопрошает он.

Инженер Камолов жаждет провести испытания своего труда на практике.

"Идея или изобретение - это плод исканий, творческих мук человека, иногда промысел проведения и становятся очень дороги ему", - отметил изобретатель.

Вместо резюме

В Таджикистане ежегодно буйствует стихия, а вопрос о необходимости берегоукрепительных работ, без которых вода уносит не только жилища, но и человеческие жизни, становится с каждым годом острее…

Но тем временем ученый-изобретатель Камолов продолжает надеяться на испытания своего детища, которое, возможно, сможет в будущем сэкономить миллионы бюджетных денег. А может, сохранить и жизни…

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