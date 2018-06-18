Компания Huawei и DU-IT GmbH, муниципальное дочернее предприятие Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (DVV), подписали рамочное соглашение по бренду Rhine Cloud и сервисам класса «умный город» в ходе выставки CEBIT 2018 в Ганновере. Договор расширяет сферу взаимодействия двух компаний и способствует их совместной работе по преобразованию Дуйсбурга (город окружного подчинения на западе Германии) в «умный» город.

Это событие стало возможным благодаря подписанию протокола о намерениях между городом Дуйсбургом и подразделением Huawei Enterprise Business Group в январе 2018 года. Партнеры договорились о преобразовании Дуйсбурга в высокотехнологичный, прошедший цифровую трансформацию образцово-показательный город Западной Европы всего за несколько лет.

Такой прорыв обеспечат новые информационно-коммуникационные технологии, в том числе созданные на их базе решения Huawei. Цель подписания протокола о намерениях заключается в разработке революционных идей и инструментов, которые позволят повысить качество жизни в Дуйсбурге усилиями местных и международных партнеров, а также муниципальные компании. Подписание рамочного соглашения стало знаковым событием в рамках этого проекта.

«Компания Huawei уделяет особое внимание работе с городскими властями, чтобы сделать современные города более высокотехнологичными и удобными для жизни. Мы рады, что администрация Дуйсбурга выбрала нашу компанию своим партнером в рамках создания «умного» города, и это сотрудничество продолжит нашу историю успеха в создании «умных» городов по всему миру. Huawei интегрирует новые информационно-коммуникационные технологии в единые платформы, так что знания и опыт Huawei как ведущего поставщика технологических решений в сочетании с преимуществами DU-IT как городской инфраструктурной компании дают городским предприятиям прекрасную возможность ускорить внедрение новых технологий и рост, обеспечить безопасность и эффективность функционирования для жителей города, и сделать город более привлекательным для предприятий и инвесторов», - говорит Винсент Пан (Vincent Pang), президент Huawei в Западной Европе.

Винсент Пан (Vincent Pang), президент Huawei в Западной Европе. Фото Huawei

Выход облачной платформы умного города и коммунальных услуг Rhine Cloud станет важным шагом в ходе цифровой трансформации Дуйсбурга, поскольку создает ресурсы для автоматизации и внедрения интеллектуальных технологий. В ходе церемонии подписания рамочного соглашения Huawei также объявила о том, что первые решения класса «Инфраструктура как услуга» теперь доступны на платформе Rhine Cloud, работа которой в Дуйсбурге обеспечивается компанией DU-IT.

Протокол о намерениях между DU-IT и NavVis для создания решений класса «ПО как услуга» для платформы Rhine Cloud

В первых решениях класса «ПО как услуга» (SaaS) на базе платформы Rhine Cloud будет использована технология NavVis, предназначенная для внедрения цифровых технологий в закрытых помещениях. Она применяется в таких сценариях, как «электронное правительство», туризм, управление предприятием, розничная торговля и пр. Технология позволяет пользователям увидеть обстановку внутри помещений за счет 3D-обзора с эффектом полного погружения. После сканирования помещений при помощи мобильной системы картирования NavVis M6, браузерное решение NavVis IndoorViewer визуализирует характеристики здания в форме изображений в высоком разрешении.

На выставке CEBIT 2018 были представлены возможности этого решения – посетители смогли совершить виртуальный тур по историческим гидротехническим сооружениям, цифровую экскурсию по музею Stadthistorisches Museum в Дуйсбурге и 3D-картирование офисных зданий в Дуйсбурге с точностью до сантиметра. Сервис выйдет на платформе Rhine Cloud в октябре 2018 года.

«Мы как муниципальная компания обладаем большим опытом в обеспечении высочайшего уровня безопасности и бесперебойной работы городских сервисов. Мы помогаем нашим клиентам переносить свои базы данных в облако, контролировать процесс внедрения и при необходимости управлять облачной средой, чтобы иметь возможность предложить полный пакет услуг, – говорит Стефан Солдат (Stefan Soldat), управляющий директор DU-IT.

Данные хранятся в центре обработки данных (ЦОД) компании DU-IT, прошедшем сертификацию ISO 27001 и предоставляющем широкий ассортимент IT-услуг для клиентов с повышенными требованиями относительно безопасности, в том числе административным и образовательным учреждениям. Сервисы из диверсифицированного портфолио DU-IT могут свободно сочетаться друг с другом и использоваться в различных сценариях – от облачного хранения до решений класса «ПО как услуга» и оптоволоконных линий связи. Центр обработки данных DU-IT имеет собственную систему для предприятий особого режима безопасности, соответствующую спецификациям Федерального ведомства информационной безопасности и TÜV Level 3. Сложные системы аварийного энергоснабжения, противопожарной безопасности и охлаждения обеспечивают бесперебойный доступ к вычислительным ресурсам. Кроме того, данные синхронно дублируются на физически обособленных платформах.

Решения Huawei класса «умный город» используются в 120 с лишним городах в более чем 40 странах по всему миру. 197 компаний из списка Fortune Global 500 выбрали компанию своим партнером в рамках цифровой трансформации, и 45 из них входят в первую сотню предприятий в списке.

Huawei в сотрудничестве со своими партнерами и клиентами демонстрирует на выставке CEBIT в Германии новые решения для цифровой трансформации. Кроме того, она проводит ряд мероприятий, где обсуждались передовые разработки в сфере облачных вычислений, искусственного интеллекта, больших данных, интернета вещей и SDN-сетей, которые играют ключевую роль в цифровой трансформации.

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