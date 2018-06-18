Гендиректор компании “Хусноро-1” Ван Рен Лин пообещал приложить все усилия, чтобы строительство началось как можно быстрее

Жители махаллы "1 Мая" города Худжанда, дома которых снесли под строительство многоэтажных жилых домов, обратились к председателю Согдийской области Раджаббою Ахмадзода с просьбой о содействии в решении их проблемы. На основе двусторонней договоренности этим жителям обещали выделить эквивалентную жилую площадь в будущих новостройках.

"Председатель города Худжанда Маъруф Мухаммадзода с целью рассмотрения обращения жителей "1 мая" к председателю Согдийской области по поводу задержки строительства обещанных им жилых домов по проспекту Рахмона Набиева со стороны китайской компании "Хусноро-1" встретился с ответственными лицами и жителями махаллы", - сообщил "АП" руководитель пресс-службы главы города Худжанда Маъмурхон Юсуфов.

По его словам, глава города в присутствии жителей, обратившись к руководству компании "Хусноро-1" и ООО "Сугдшахрофар", попросил разъяснить причины столь длительной задержки экспертизы и утверждения соответствующих документов проекта для начала строительства.

Генеральный директор ООО "Сугдшахрофар" Мирзомуъмин Бобоев пояснил, что согласно законодательству Республики Таджикистан строительные проектные документы зарубежных компаний должны быть приведены в соответствие с внутренними нормативными актами страны и заказчик должен соблюдать эти требования.

"До сегодняшнего дня оставались нерешенными два вопроса: внешние линии электропередачи и канализация сооружения. На днях вопрос линии электропередачи был решен, а вопрос канализации в настоящее время решается при содействии исполнительного органа госвласти города Худжанда. На следующей неделе эти вопросы полностью будут решены. В целом, более 70% строительных документов строительства 12, 14 и 16-этажных домов, которые будут осуществлены компанией "Хусноро-1", уже прошли государственную экспертизу", - отметил он.

На встрече Гендиректор компании "Хусноро-1" Ван Рен Лин отметил, что приложит все усилия для того, чтобы все документы проекта строительства как можно быстрее прошли процесс экспертизы со стороны соответствующих структур Республики Таджикистан.

"После положительного заключения экспертизы мы подпишем договор со строительной компанией и приступим к строительству жилых домов. В ходе строительства будет уделено внимание качеству работ, и наряду со строительной компанией и наши сотрудники будут вести контроль за качеством строительных работ. Компания имеет все необходимые средства для строительства, и мы сами заинтересованы как можно быстрее начать строительство и обеспечить граждан жильем", - сказал он.

Глава города Худжанда дал указание гендиректору компании "Ҳусноро-1" с учетом того, что основная часть необходимых документов уже получила положительное заключение, начать процесс подписания договора с подрядчиком и приступить к подготовительным работам.

"Важны сроки. Исполнительный орган госвласти города Худжанда месяц назад дал разрешения на работы по грунтовке. Люди ждут, когда получат жилье, и мы должны ускорить работы", - отметил глава города.

Ван Рен Лин призвал жителей быть терпеливыми и не поддаваться различным слухам.

"Наша компания авторитетная. Граждане могут обращаться к нам со своими проблемами и вопросами, мы всегда готовы принять вас. Мы будем держать вас в курсе дела", - отметил он.

Напомним, что это уже вторая встреча главы города Худжанда с жителями этой махаллы.

17 мая он также встречался с жителями махаллы "1 мая" по поводу задержки начала строительства со стороны китайской компании.

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