Компания Huawei на выставке CEBIT 2018 объявила о выходе решения Smart Airport 2.0. Новая разработка предоставляет международным аэропортам доступ к современной универсальной ИКТ-платформе на базе стратегии «cloud-pipe-device» (облако-канал-устройство), тем самым помогая клиентам создавать «умные» аэропорты будущего.

За последние несколько лет активно развивающаяся отрасль авиаперевозок регистрирует стабильный и быстрый рост пассажирооборота и выручки авиакомпаний. По статистике Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), общемировой спрос на авиаперевозки должен вырасти на 7% в 2018 году, а общее количество пассажиров должно достичь 4,36 млрд. В 2018 году чистая прибыль международных авиакомпаний достигнет приблизительно 33,8 млрд долларов США, а общемировые расходы на авиаперелеты вырастут на 10,4% до 794 млрд долларов США.

Сегодня гражданская авиация стала одной из самых быстроразвивающихся отраслей в мире, а аэропорты переживают цифровую трансформацию, уделяя все больше внимания бесперебойности, надежности и стабильности. Чтобы добиться этого, им срочно нужны мощные ИКТ-инфраструктуры и креативные решения. Однако по мере роста операционной нагрузки аэропорты сталкиваются со множеством проблем: приходится решать сложные вопросы безопасности, сталкиваться с недостатком операционных ресурсов и недовольством пассажиров. Как следствие, возникает серьезное противоречие между быстрым ростом объемов авиаперевозок и недостатком ресурсов. Кроме того, существующие визуализированные средства управления и контроля безопасности сложны и неэффективны при современном трафике.

Фото Huawei

Решить эти проблемы и приблизить эпоху «умных аэропортов» поможет новое решение Huawei Smart Airport 2.0 на базе таких ИКТ-технологий, как цифровое сотрудничество, облачные вычисления, Интернет вещей и большие данные. С точки зрения безопасности зданий терминалов, работы стоянки самолетов и обслуживания пассажиров, решение Smart Airport 2.0 предусматривает любые сценарии на любом отрезке пассажиропотока и потока воздушных судов в аэропорту. Решение также обеспечивает оптимальное качество обслуживания пассажиров за счет общей системы информирования об обстановке, передовых систем безопасности и интеллектуального сотрудничества.

Визуализированные операционные процессы: Повышение эффективности и видимости в аэропорту

Решение Huawei Smart Airport 2.0 помогает аэропортам внедрять «умное» распределение мест остановки самолетов, «умную» систему навигационных огней и визуализированную систему наземной эксплуатации, что повышает операционную эффективность и сокращает время на подготовку к обратному рейсу.

Контроль навигационных огней в режиме реального времени позволяет сэкономить более 10 тыс. часов на человека в год. Кроме того, визуализированная система наземной эксплуатации на базе LTE-технологий и платформы интегрированных коммуникаций (ПИК) Huawei обеспечивает беспроводную связь с покрытием до 3 км, позволяет одной сети и одному терминалу единообразно передавать видео, речь и цифровые данные, обеспечивая визуализацию всех процессов обслуживания полетов, а также минимизируя и контролируя риски.

Визуализированная система безопасности: Аэропорты становятся точнее и умнее

Решение Huawei Smart Airport 2.0 дает аэропортам доступ к индивидуализированным системам видеонаблюдения с панорамным видом и интеллектуальным системам защиты объекта по периметру, что гарантирует безопасность. Используя интеллектуальные 4K-камеры, а также пассивные оптические сети для быстрой доставки видеосигнала, персонал Оперативного центра обеспечения и контроля полётов может с легкостью контролировать весь процесс взлета и посадки и автоматически отслеживать рейсы, благодаря чему достигается видеонаблюдение в формате ultra-HD без «слепых зон». Благодаря соединению между Интернетом вещей и интеллектуальной системой видеонаблюдения, сигналы тревоги, вызванные срабатыванием сенсора, автоматически анализируются интеллектуальной системой видеонаблюдения и фильтруются на предмет ложной информации, что снижает коэффициент ложного срабатывания сигнализации с 99% до 10% и ниже.

Визуализированные сервисы: Комплексное удобство и высокое качество для пассажиров

Решение Huawei Smart Airport Visualized Services использует такие технологии, как Интернет вещей, анализ больших данных и распознавание биометрических данных, что позволяет аэропортам обеспечивать высочайшее качество обслуживания пассажиров. Благодаря технологии распознавания лиц в интеллектуальной системе видеонаблюдения пассажиры могут быстро пройти весь путь от пункта личного досмотра до посадки. С внедрением IoT-технологий пассажиры теперь могут проверять статус и местоположение своего багажа в режиме реального времени от пункта сдачи багажа до его транспортировки и выдачи, что предотвращает потери. Технологии определения местоположения в помещении на базе Wi-Fi помогают операторам быстро собирать информацию о пассажирообороте и корректировать часы работы пункта личного досмотра в режиме реального времени, что сокращает время ожидания для пассажиров.

«Компания Huawei дает аэропортам доступ к комплексному ИКТ-решению с конкурентными преимуществами на уровне облака, канала и устройства. Новое решение обеспечивает интеллектуальное и безопасное управление аэропортом на базе информационно-коммуникационных технологий, а также повышает качество обслуживания пассажиров. В будущем компания Huawei продолжит разрабатывать и внедрять новые технологии, в том числе ИКТ-решения с использованием облачных вычислений, мобильной связи, Интернета вещей и больших данных, тем самым помогая своим клиентам провести цифровую трансформацию и создать «умные» аэропорты будущего», – говорит Лю Чжунхэн (Liu Zhongheng), президент транспортного сектора Huawei Enterprise Business Group.

Huawei активно способствует цифровой трансформации в отрасли авиаперевозок. Компания поставила свои ИКТ-продукты, решения и сервисы 50 с лишним аэропортам, авиалиниям и органам управления воздушным движением, в т. ч. 15 международным аэропортам, которые обслуживают свыше 30 млн пассажиров год.

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