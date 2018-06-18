В начале июня офис обслуживания компании «МегаФон Таджикистан» в Шаартузском районе переехал в более удобное для абонентов место. Теперь он работает возле центрального рынка района Шаартуз на улице Исмоили Сомони, 6.

«Мы открываем точки обслуживания в наиболее посещаемых районах, чтобы наши клиенты могли решать вопросы со связью буквально мимоходом – по пути на работу или, как в данном случае, на рынок. Удобно и то, что на новом месте наш офис стал просторнее, теперь мы можем обслуживать здесь сразу несколько посетителей», – рассказывает руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области Маджид Сайтасанов.

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«Я много раз бывал в офисе, когда он работал на старом месте. Могу со знанием дела сказать: после переезда он стал красивее, больше. Чтобы получить консультацию, сегодня даже минуты ждать не пришлось. А главное, теперь ваш офис ближе к моему дому. Тоже экономия времени!» – делится впечатлениями абонент компании, житель поселка Шаартуз Абдулазиз Самиев.

В обновленном офисе абоненты могут решать любые вопросы – начиная с выбора тарифа и пополнения счета и заканчивая возможностью купить и настроить мобильные гаджеты. А в день открытия офиса его сотрудники провели для первых посетителей акцию, участники которой стали обладателями памятных подарков от оператора.

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