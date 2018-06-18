Цены на сжиженный газ выросли сразу после праздника по окончанию месяца Рамазан – с 16 июня.

В настоящее время один литр газа на автозаправочных станциях столицы стоит 3,9 сомони. До 15 июня такой объем топлива продавался за 3,4 сомони.

Поставщики сжиженного газа связывают рост цен с повышением его стоимости в Казахстане, откуда ввозится почти 80 процентов этот вид топлива.

По данным казахских СМИ, за первый квартал 2018 года сжиженный газ в Казахстане подорожал на 10 процентов без учета налога на добавленную стоимость.

В мае этого года парламент РК одобрил законопроект о газе и газоснабжении, позволяющий производителям сжиженного газа не терпеть убытки.

Казахские парламентарии отметили, что существовавшая предельная оптовая цена на сжиженный газ (около $120 за тонну) существенно ниже не только экспортных, но и оптовых цен в приграничных странах. Они посчитали, что это подстегивает к незаконному экспорту из Казахстана.

Согласно данным министерства экономического развития и торговли РТ, в республике более 60% автомобильного транспорта сегодня использует в качестве топлива сжиженный газ.

Поставкой этого вида топлива в Таджикистан занимаются более 30 компаний, сравнительно крупные среди которых являются «Газпромнефть-Таджикистан», «Темур ойл», «Мабдаи нур» и «Фароз».

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