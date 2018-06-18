Завтра, 19 июня в Душанбе пройдет предконференционный форум «Женщины и вода: От слов к действиям».

Форум соберет более 150 человек из 20 стран мира. Участники форума обсудят право женщин и девочек на доступ к питьевой воде и объектам санитарии, а также вовлечение женщин в процессы принятия решений по управлению водными ресурсами.

Организатором мероприятия выступил Комитет по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана в партнерстве с Региональным офисом структуры «ООН-женщины» по странам Европы и Центральной Азии, Королевской академией международного научного траста, Программой Финляндии по управлению водными ресурсами в Таджикистане и Кыргызстане (FinWAterWEI II) и Делегацией Европейского Союза в Таджикистане.

Женский водный форум состоится в преддверии Международной конференции высокого уровня, которая пройдет в Душанбе с 20 по 22 июня в рамках Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годов.

Данное мероприятие предоставит возможность поделиться знаниями и опытом, а также показать, как взаимосвязь водных ресурсов с гендерными факторами оказывает положительное и долгосрочное воздействие на развитие сообществ в целом, сообщили в ООН-женщины.

Безопасная питьевая вода и объекты санитарии необходимы для полноценной жизни каждого человека. Они особенно важны для женщин и девочек, которые чаще всего являются основными пользователями, поставщиками и распределителями воды в своих семьях. Однако во многих странах мира сокращение водных ресурсов негативно сказывается на качестве жизни женщин и девочек.

В глобальном масштабе в 80% домохозяйств с нехваткой воды женщины и девочки несут ответственность за ее сбор и доставку. Это зачастую подразумевает преодоление больших расстояний и перенос тяжестей, крадущих время, которое женщины могут посвятить деятельности, приносящей доход, а девочки на посещение школы и получение знаний.

Женский форум по воде пройдет в «Душанбе плаза» с 09.30 до 18.30.

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