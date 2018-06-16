Посол Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар организовала концерт «Шамшмаком»- а в чайхане «Рохат».

Концерт проходил 14 июня с участием солистов Академии «Маком» под руководством заслуженного деятеля искусств Абдували Абдурашидова.

В своем выступлении глава французской дипмиссии отметила, что текущий год в Таджикистане объявлен Годом туризма и народных ремесел.

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«Поэтому мы выбрали именно чайхану «Рохат» для концерта: архитектура здания, роспись, национальные блюда, национальная одежда и прочее, все является результатом народного творчества», - подчеркнула она.

В мероприятии приняли участие представители дипкорпуса, представители общественности и культуры.

Говоря о «Шашмаком»-е, посол отметила, что эта музыка принадлежит таджикскому народу и их культуре, но в последствии она превратилась в мировую музыку.

Она также подчеркнула историческую, национальную ценность чайханы.

Чайхана «Рохат» была построена в 1958 году архитектором Константином Терлецким, инженером Даниилом Гендлином и народным таджикским мастером усто Мирзорахматом Алимовым.

В начале 2017 года американский сайт CNN Travel назвал чайхану «Рохат» в РТ самым лучшим чайным домом в мире.

Между тем, разговоры о сносе чайханы идут уже давно. В каталог историко-культурных и архитектурных памятников Таджикистана внесены 2020 объектов, но чайханы «Рохат» и театра имени Лохути там нет.

По данным же Главного управления архитектуры и градостроительства Душанбе, на месте зданий бывшего театра Маяковского, который уже снесли, исполнительного аппарата президента и чайханы «Рохат» будет построен новый правительственный комплекс Таджикистана.

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