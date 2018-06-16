Эта женщина стала знаменитой еще в прошлом веке. Ее имя знакомо нескольким поколениям таджикистанцев: кому-то она подарила счастье материнства, а кого-то вылечила от страшной болезни. Саъдинисо (Софья) Хафизовна Хакимова - доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, основатель школы акушерства и гинекологии в Таджикистане. О ней наш материал.

Первая

В своей жизни ей часто приходилось быть «первой»: первая из таджичек врач-хирург, первая таджичка-кандидат, а потом и доктор медицинских наук, первый и единственный член-корреспондент Академии медицинских наук СССР из числа женщин-медиков Центральной Азии.

При этом отношение к ней всегда и везде было неоднозначным: кто-то ее уважал и любил, кто-то боялся и ненавидел.

Эта женщина всегда отличалась своей неординарностью и умением говорить правду в лицо. И пусть ее речь была порой резкой и грубоватой, но она всегда была за правду и справедливость. Ее заслуги перед народом Таджикистана трудно переоценить.

К примеру, планирование семьи в республике стало вестись на государственном уровне лишь в последние годы, но мало кому известно, что она начала говорить об этом еще в 60-е…

Саъдинисо Хакимова родилась 20 декабря 1924 года в Канибадаме в обычной рабочей семье. Получив диплом фельдшера Сталинабадского медучилища в 1939 году, через некоторое время она поступила учиться в только что открывшийся мединститут. Днем училась, а по ночам дежурила в роддоме. А потом началась Великая Отечественная война, жить стало еще труднее, но, несмотря ни на что, девушка окончила вуз. В июне 1943 года вместе с демобилизованным с войны мужем и маленьким сыном Саидхакимом по направлению попала в Кулябскую областную больницу и именно здесь провела свою первую операцию. Так как национальных медицинских кадров на руководящих должностях в то время было очень мало, вскоре молодого специалиста назначили заместителем заведующего курган-тюбинским облздравотделом и заведующей хирургическим отделением областной больницы.

Ученая стезя

В начале 50-х годов Софья Хафизовна среди первых национальных кадров поехала в Москву учиться в аспирантуре. Ее первыми наставниками были академик Малиновский и сменивший его потом профессор Жмакин, которые помогли ей успешно защитить кандидатскую диссертацию, а через пять лет, весной 1958 года, она уже получила степень доктора медицинских наук. Тогда ей было всего 33 года.

Когда Софью Хафизовну назначили заведующей кафедрой акушерства и гинекологии ТГМИ, она добилась разрешения на организацию при кафедре проблемной научно-исследовательской лаборатории.

И на этом этапе деятельности не обошлось без борьбы и проблем. О нем наша героиня написала в своей нашумевшей книге «Заложники империи», которая вышла в свет в 1998 году и повторно была издана несколько лет назад. В книге говорится о советском «методе» снижения перинатальной смертности путем «списывания» маловесных и больных новорожденных в выкидыши. А потом у Хакимовой начались проблемы: последовало пять комиссий из Москвы с проверкой ее деятельности… «Бесстрашной львицей из леса безмолвных» назвал нашу героиню литературовед Мирзо Шукурзода, который знаком с Хакимовой много лет и хорошо знает, через какие препятствия ей пришлось пройти в течение всей своей жизни.

Мать матерей

Хотя у Саъдинисо Хафизовны всего двое детей, ее можно назвать «матерью всех матерей». Благодаря ее требовательности и целеустремленности тысячи женщин смогли вылечиться от бесплодия и других сопутствующих болезней, стать наконец-то мамами. С 1980 по 1993 год она была директором Научно-исследовательского института охраны материнства и детства Минздрава Таджикской ССР, который сама и основала. Было закуплено импортное реанимационное и лабораторное оборудование. Она мечтала о современной клинике, «как за границей», и она стала такой. Сюда приезжали лечиться из других стран Центральной Азии. Но когда в ее работе снова стали ставить преграды, в 1993 году она ушла из института.

Признание

Во время шедшей в стране гражданской войны ходили слухи, что Саъдинисо Хакимова примкнула к демократам и ушла в политику.

- Я никуда не уходила, - сказала она однажды в интервью. - Просто не хотела, чтобы меня, как других, топтали ногами. А слухи пошли, потому что когда задержали народного поэта Бозора Собира, ко мне обратились, чтобы я помогла вытащить его из заточения. «Вы - уважаемая в республике женщина, к Вашему слову прислушаются», - сказали мне. И я помогла. А вспомнил ли хоть раз об этом Бозор?

Гулрухсор, народный поэт Таджикистана:

Я знакома с Саъдинисо Хафизовной долгие годы. И в ней я увидела те черты, которые должна иметь настоящая женщина-таджичка: умная, смелая, красивая… В общем, она – невероятная Личность. Единственная ее «вина»: она не умеет лгать. И за это я ее люблю и уважаю.

Зато после этого проблемы начались у самой Хакимовой. Однажды кто-то предупредил их семью: «Немедленно уезжайте из республики и заберите мать. Ей нельзя здесь оставаться». В мае 1996 года они уехали в Иран, а в июне убили Исхаки и Гулямова, в августе - Осими... На чужбине жить было спокойно, но все равно Саъдинисо Хафизовна сильно скучала по родине, поэтому через пять лет она вернулась домой.

За все эти годы доктор Хакимова подготовила 31 кандидата и 11 докторов наук (к сожалению, из-за тяжелого экономического положения в стране большинство из них сейчас работают за пределами республики). И еще 40 молодых ученых подготовлены к защите благодаря ее помощи. За вклад в мировую науку в области акушерства и гинекологии ее имя занесено в медицинские энциклопедии СССР, России, Великобритании, Индии и других стран мира.

Несмотря на свой преклонный возраст, Софья Хафизовна, как привыкли ее называть ученики и друзья, освоила работу на компьютере и написала несколько научных статей и книг.

Признание?

Она получила заслуженное мировое признание, но признана ли она здесь, в своей стране? Так унизить академика с высоким именем, пожалуй, могут только у нас.

Целых восемь лет она ходила по высоким кабинетам, но так и не смогла добиться положенной ей по праву академической зарплаты за свое высокое звание – член-корреспондент Академии меднаук СССР.

Здесь необходимо разъяснить, что после развала Союза все полномочия Академии СССР автоматически перешли к Российской Федерации, но по существующим правилам зарплату академики стран СНГ должны получать из бюджета своих республик, то есть в данном случае речь идет об Академии наук Таджикистана.

За восемь лет ей зарплату так и не выплатили, но потом назначили в размере 100 долларов, тогда как членкоры России и других стран СНГ получали по 500 долларов.

Саъдинисо (Софья) Хакимова

В национальные Академии наук был отправлен документ, в котором упоминалось, что все члены-корреспонденты бывшего СССР должны получать приравненную к этой сумме зарплату. Ведь такое высокое научное звание подобно званию «народный артист» или «народный поэт СССР», которые пользуются этими высокими регалиями до сих пор. А назначенная государством пенсия для Софьи Хафизовны в несколько раз меньше пенсий партийных и государственных чиновников и приравнена к пенсии рядового детсадовского повара. И это все – за ее 60-летний труд!

Конечно, признание!

Кто она - Саъдинисо Хакимова?

«Если 15-летняя девочка-подросток, полусирота, преодолев на своем жизненном пути невероятные препятствия, становится медиком со средним, а в 19 лет - с высшим медицинским образованием, в 20 лет - большим руководителем в сфере здравоохранения республики, а в 25 –дипломированным ученым и будучи еще совсем молодой - доктором медицинских наук, знаменитым в научном мире, то не это ли признаки природной одаренности и таланта, не это ли критерий подвига, отваги и героизма?» - вычитала я в одной из поздравительных открыток по случаю ее 60-летнего юбилея еще в бытность СССР, когда еще уважительно относились к ученым такого масштаба и так же масштабно отмечали их круглые даты.

Но в родной стране ее 70-, 75-, 80-, 85-летие, а потом и 90-летний юбилей, который она справляла в 2014 году, фактически проигнорировали.

12 октября 2015-го года Софьи Хафизовны не стало.

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