Первая половина июня стала очень богатой политическими событиями глобального масштаба: встреча президента Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, встреча лидеров «Большой семерки» и очередная встреча лидеров «Шанхайской восьмерки» (ШОС) в китайском приморском городе Циндао. Все эти встречи архиважные, однако последняя имеет к Таджикистану непосредственное отношение.

В первой половине июня в Циндао обсуждались вопросы обеспечения дальнейшего устойчивого роста национальных экономик, в том числе и экономики родного Таджикистана.

Майская душанбинская конференция высокого уровня на тему «Противодействие терроризму и насильственному экстремизму» (4 мая) выступила прелюдией к саммиту в Циндао, где достаточно широко обсуждались вопросы глобальной борьбы с «тремя силами зла», и где была поддержана Душанбинская декларация.

Встреча в верхах в китайском Циндао от встречи «Большой семерки» в Канаде, где между старыми проверенными партнерами возникли трения, отличается тем, что в ней впервые в качестве полноправных членов ШОС приняли участия две новые страны – гиганты - Пакистан и Индия.

До этой встречи в мировых СМИ доминировала мысль о том, что эти два государства – соперники, обладающие ядерным оружием, свои двусторонние противоречия вынесут на орбиту деятельности ШОС, что в итоге приведет к расколу деятельности этой организации. Благо этого не случилось.

Встреча Эмомали Рамона и Владимира Путина на полях саммита Фото: Mir24.tv

Было и второе сомнение, якобы вхождение Индии в ШОС разрушит сложившийся тандем стран - локомотивов - Китая и России, и вместе с Индией появится альтернативный центр тяжести в рамках функционирования этой организации. Но известная апрельская неформальная встреча лидеров Китая и Индии в китайском городе Ухань не только сгладила хронические разногласия на индийско-китайской границе, но и не допустила раскола между странами пространства ШОС.

Если вспомнить, что именно повышение мер доверия на приграничных территориях между Китаем и постсоветскими республиками, стал базисом для создания первоначальной «шанхайской пятерки» и далее ШОС, то этот положительный опыт стал пригоден и для решения пограничной проблемы с этим южным гигантом через Гималаи.

Другими словами, осознание вызовов времени, когда глобальные тренды и вызовы требуют повсеместного подъема всего Востока, и председатель Си Цзиньпин, и премьер-министр Индии Моди Наренда это уже осознали. Поэтому они ради «звездного часа» Востока не стали мелочится и спорить по демаркации и делимитации по горным кряжам, а стали координировать свои действия по созданию новой архитектуры глобального мира.

Дорогие евробонды были нам необходимы

Приятно отметить то обстоятельство, что лидеры ШОС одобрили речь главы Таджикистана, который актуализировал вопрос дальнейшей борьбы с нетрадиционными вызовами современности.

Осталась почти незамеченной среди многих новостей из китайского Циндао, информация о том, что китайский лидер анонсировал открытие целевой кредитной программы в размере 30 млрд. юаней ($5 млрд) в рамках Межбанковского объединения ШОС.

Чтобы лучше понять эту китайскую инициативу необходимо совершить экскурсию в недавнюю историю этой организации. Четырнадцать лет тому назад на Ташкентском саммите ШОС тогдашний председатель КНР Ху Цзиньтао объявил о решении китайского руководства выделить льготный кредит в размере $900 млн для стран-членов ШОС. Стремительно развивающие Россия, Казахстан и Узбекистан не стали препятствовать небольшим странам ШОС - Кыргызстану и Таджикистану претендовать на получение почти всей суммы этого льготного кредита.

Фото – страница в ФБ Д. Нуралиева

Тогда смена власти в соседнем Кыргызстане повысила шансы Таджикистана получить большую часть денег. Впоследствии эти кредиты обеспечили решение стратегических задач суверенного Таджикистана - создание целостной автомобильной сети - автодорога Душанбе-Худжанд-Чанак, единой энергетической системы - ЛЭП «Север-Юг» и «Лолазор-Хатлон».

И самое главное то, что размеры процентов льготного кредита оказались не выше 1,7% годовых. Заметим: компания IRS – это отдельная дискуссия.

Как показала практика: недавнее привлечение евробондов в размере $500 млн. под 7,1% годовых для завершения первой очереди Рогунского гидроузла, легла тяжелым бременем на приобретающую устойчивость экономику Таджикистана.

Справедливости ради стоит отметить, что эти дорогие евробонды все-таки были нам необходимы, чтобы показать всему миру, что мы (технически) способны завершить очень важную часть этого гидроэнергетического гиганта.

Теперь ежегодно поступления из нового рынка сбыта электроэнергии в Узбекистан в размере 1,5 млрд. кВт. (в размере $30-$35 млн), к сожалению, в течение 10-12 лет будут уходить на оплату процентов этих евробондов.

Как индийская йога помогла генсеку ШОС?

После мартовского визита президента Узбекистана у нас появилась надежда, что строительство второй очереди Рогунского гидроузла может быть успешно продолжено при участии соседней республики. Мы предположили теоретическое участие Узбекистану также в размере $500 млн.

Теперь решение китайского руководства об открытии целевой кредитной линии в размере $5 млрд. усиливают наши шансы к возвращению на сторону нормальных процентов, например, 1,7%, а не 7,1%.

Индия, Пакистан, Россия и Казахстан, оперирующие многомиллиардными финансовыми ресурсами для своих огромных национальных экономик, как и 14 лет тому назад, не будут чинить препятствия для небольших развивающих рынков (Кыргызстан, Таджикистан и возможно, Узбекистан) получать из этих кредитных линий финансовые ресурсы.

С января 2010 года, с начала всенародного приобретения акций Рогунской ГЭС, эта станция стала не только общенародной стройкой века, а некой мантрой, которая разделит жизнь на «до Рогуна» и «после Рогуна». Поэтому уже в середине следующего года все бюджетники страны вправе ожидать, если и не дивиденды от этих акций, а ежегодное стабильное повышение своих зарплат и пенсий.

Целесообразно здесь добавить еще одно приятное обстоятельство: в успехе саммита ШОС в Циндао имеется и таджикский след. Этот саммит совпал с третьим и завершающим годом деятельности известного таджикского дипломата Рашида Алимова на посту генерального секретаря ШОС. Только в течение одного года он организовал и провел более 200 мероприятий. Среди его многочисленных инициатив, хочется отметить его поездку после Душанбинской майской конференции высокого уровня в Индию и посещения там центра йоги. Возможно, для премьер-министра Нарендры Моди, после Уханьской встречи со своим китайским коллегой было приятно узнать, что руководством ШОС (в лице Рашида Алимова) были предприняты усилия по популяризации йоги.

Рашид Алимов Фото: Mir24.tv

Тогда Р. Алимов отметил, что в семье ШОС большое внимание уделяется многостороннему сотрудничеству в области культуры и образования, здравоохранения, молодежных обменов и спорта, которое направлено на взаимообогащение и сближение народов.

«Занятие спортом, в том числе йогой, имеет важное значение для развития диалога между народами. Международный день йоги, равно как и ежегодное проведение международных Марафонов ШОС, способствуют укреплению дружбы, мира, взаимопонимания и гармонии», - сказал тогда Р.Алимов.

Таким образом, индийская йога, китайские льготные кредиты, российский «зонт защиты», западные «права человека», узбекские и казахстанские «плечи поддержки» и кыргызстанская вовлеченность в энергетические проекты создали благоприятный внешний фон не только для успешного строительства Рогунского гиганта, но и для перехода к устойчивому росту национальной экономики, что со следующего года должно повлечь за собой рост благосостояния родного Таджикистана.

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