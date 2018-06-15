Матч открытия ЧМ, который завершился вчера победой российской сборной над Саудовской Аравией, посмотрели вчера воочию главы государств СНГ. Посетил стадион Лужники в Москве, где прошел матч, и глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

По прилету в московский аэропорт таджиккий лидер попинал мяч с талисманом мундиаля – волком Забивакой и перекинулся с ним парой слов: Эмомали Рахмон предрек, что первый мяч на чемпионате забьет Россия.

"Кто забьет сегодня первым? Я думаю, Россия", — сказал Эмомали Рахмон Забиваке, как будто в воду глядел.

Первый мяч в Чемпионате мира-2018 был забит россиянином Юрием Газинским.

На матч открытия, помимо Эмомали Рахмона, в Москву также прилетели Шавкат Мирзиеев, Нурсултан Назарбаев, Александр Лукашенко, который также по-дружески поприветствовал Забиваку и оставил автограф на футбольном мяче: «Удачи братьям россиянам!».

Также в церемонии открытия чемпионата участвовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, лидеры Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Молдовы Игорь Додон. Всего на матче открытия присутствовали около 20 мировых лидеров.

Сборная России в следующем матче ЧМ-2018 сыграет против Египта. Этот матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00.

Кстати, напомним, наш оракул - верблюдица Марья из Душанбинского зоопарка, также ранее предсказала победу сборной России в матче с Саудовской Аравией.

Теперь перед каждым важным матчем чемпионата верблюдица Марья будет предсказывать победу той или иной сборной, а вы будет следить, насколько сбываются ее предсказания.

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