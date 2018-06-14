Российские футболисты стартовали с победы на ЧМ-2018. В первом матче хозяева первенства победили сборную Саудовской Аравии.

Стартовый матч на ЧМ-2018 закончился со счетом 5:0 в пользу россиян. Матч был единственным в первый день чемпионата, и пока сборная России вышла на первое место в группе А, пишет РБК.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов championat.com

В первые минуты у сборной России было большое преимущество — до десятой минуты игра шла только на половине поля Саудовской Аравии. Стартовый натиск привел к голу на 12-й минуте. Очередной угловой закончился навесом Александра Головина в центр штрафной, и Юрий Газинский замкнул эту передачу.

Спустя 10 минут сборная России потеряла одного из основных игроков полузащиты — травму получил Алан Дзагоев. В контратаке он совершил рывок и тут же упал на газон. Врачи сборной России сразу показали, что Дзагоев надорвал заднюю поверхность бедра и продолжать матч не может. Пока неизвестно, на какой срок выбыл полузащитник, однако, как правило, такая травма требует нескольких недель лечения.

Алан Дзагоев twitter.com/TeamRussia

Вместо Дзагоева на поле вышел Денис Черышев, полузащитник «Вильярреала». Эта замена сбила темп матча, и в течение 20 минут игра была равной. К концу тайма россиянам удалось вернуть инициативу и забить второй гол. Головин успел к передаче на правый фланг и сделал пас вдоль линии штрафной на Романа Зобнина, а спартакоцев продолжил передачу на Черышева. Тот на замахе уложил двух соперников и отправил мяч в ворота над руками вратаря саудовцев Абдуллаха Аль-Майюфа.

Во втором тайме команды допускали очень много ошибок, и острых моментов не возникало ни у ворот Игоря Акинфеева, ни у ворот Аль-Майюфа. Третий гол был забит только после того, как на поле появился свежий форвард сборной России Артем Дзюба. Он вышел ан поле на 70-й минуте, а на 71-й уже сделал счет 3:0. После навеса Головина он выиграл верховую борьбу и отправил мяч в сетку.

Дзюба забил гол за сборную России спустя минуту после выхода на замену championat.com

Еще два гола сборная России забила в добавленное время. Сначала Денис Черышев отличился на 92-й минуте: Дзюба сбросил на него мяч на линии штрафной, и Черышев внешней стороной стопы отправил его в сетку. А на последних секундах со штрафного забил Александр Головин.

Сборная России всего второй раз в истории крупно победила в матче чемпионата мира. Предыдущая игра, закончившаяся с крупным счетом, состоялась на ЧМ-1994, когда россияне разгромили Камерун 6:1.

Владимир ПУТИН, Джанни ИНФАНТИНО и Мухаммед бен САЛМАН.

Матч между Россией и Саудовской Аравией стал первым на чемпионате мира. В первый день мундиаля был запланирован только один матч — групповой этап продолжится в пятницу, 15 июня. В этот день пройдет второй матч в группе А, где выступает сборная России, — в Екатеринбурге сыграют сборные Уругвая и Египта.

На матче открытия ЧМ в Лужниках также присутствовал президент Таджикистана Эмомали Рахмон.



Сборная России в следующем матче ЧМ-2018 сыграет против Египта. Этот матч состоится 19 июня в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00. В этом матче на поле сможет выйти сильнейший нападающий сборной Египта Мохаммед Салах, который уже восстановился после травмы. Сборная Саудовской Аравии во втором туре 20 июня сыграет в Ростове-на-Дону против Уругвая.

Полузащиник Юрий Газинский (слева) забил первый гол в матче открытия ЧМ-2018 championat.com

Для выхода из группы надо занять одно из двух первых мест в группе, и пока сборная России за всю историю этого сделать не смогла. Команда дебютировала на мировых первенства в 1994 году, заняла на том чемпионате третье место в группе и не смогла пройти дальше. В следующий раз сборная России вышла на чемпионат мира в 2002 году и тогда также заняла третье место в группе. На предыдущем первенстве, в 2014 году, россияне снова стали третьими на групповом этапе и вылетели с турнира после первого же этапа.



Сборная Саудовской Аравии участвует в чемпионате мира в пятый раз в своей истории. Команда дебютировала на мировых первенствах в 1994, как и сборная России, и тогда же добилась лучшего результата в своей истории — команда вышла в 1/8 финала. В последнем туре группового этапа ЧМ-1994 саудовцы обыграли сборную Бельгии со счетом 1:0, и этот результат не позволил пройти дальше россиянам, которые не вошли в число лучших третьих команд первого раунда.

После этого сборная Саудовской Аравии выходила на чемпионат мира еще трижды подряд и ни разу не преодолевала групповой этап.

Перед первым матчем чемпионата мира состоялась церемония открытия, в которой приняли участие британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная певица Аида Гарифуллина. Кубок мира — трофей, который получат победители первенства, — представили бывший вратарь сборной Испании Икер Касильяс и российская модель Наталья Водянова.