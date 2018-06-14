Совсем недавно в летнем лагере «Шохин» на берегу Кайраккумского водохранилища завершилась международная олимпиада по ментальной арифметике GENIUSKID-ASIA 2018. Больше всего медалей досталось маленьким таджикским гениям – из возможных 54 они завоевали 41 медаль.

В нашей стране первая школа ментальной арифметики открылась всего 2 года назад, но страной номер один по этой программе во всей Центральной Азии считается именно Таджикистан.

Как так получилось, и в чем заключается секрет ментальной арифметики, нам рассказала гендиректор «Империи знания» Вероника Коробкина.

Международная олимпиада по ментальной арифметике GENIUSKID-ASIA 2018, прошедшая на севере Таджикистана с 29 мая по 5 июня, собрала 170 детей от 6 до 16 лет из Москвы, Якутии, Раменского, Оша, Уфы, Бишкека, Душанбе и Бустона.

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Цель нашего проекта проста – сблизить жителей Таджикистана и Узбекистана посредством коротких видео-историй, в которых каждый найдет что-то интересное для себя.

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