Чемпион мира по профессиональному боксу в версиях WBC «Youth World Champion» и WBB ( World Boxing Board) в весе 76,2 кг Мехрубон Сангинов получил неожиданный вызов из Мексики - известный боксёр Фермин Канедо предложил ему провести бой. Таджикский спортсмен принял вызов и вылетел в США для подготовки к этому поединку, который состоится в Мексике в городе Тихуан 23 июня. 

16:22 10 октябр, 2017

Чемпион мира возглавил Душанбинскую федерацию бокса

«После принятия вызова соперника я срочно вылетел в  Лас-Вег. Готовлюсь к этому поединку  в тренировочном лагере Флойда Мейвезера под руководством моего личного тренера  из США  Джастина Гамбера по графику. Я должен был выступить в Польше, но соперник отказался.  Мне, чтобы повысить свой рейтинг, нужен был поединок. В это  время получил вызов от мексиканского боксера. Я принял вызов, чтобы защищать честь  своей Родины  и поднять флаг  Таджикистана в  Мексике», - рассказал "АП" боксер.

По словам Мехрубона Сангинова, вечер бокса будет жарким. Его выступление будет транслировать популярный  мексиканский телеканал  Televiza в 19 часов местного времени 23 июня.

Таджикский спортсмен уверен в своей победе:

«Я с уверенностью могу сказать, что  победа будет за мной – поединок завершу  техническим нокаутом». 

Боксер, которому в феврале этого года исполнилось 22 года, говорит, что готов выйти на ринг с боксерами любого ранга независимо от его титула.

О приезде таджикского боксера в США для подготовки американское информационное агентство «Las Vegas NV» пишет: «Непобедимый в супер-полусреднем весе Мехрубон Сангинов из Душанбе (Таджикистан) прибыл в Лас-Вегас, чтобы осуществить свою мечту – стать чемпионом  мира».

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