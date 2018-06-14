В честь международного дня блогеров, который отмечается сегодня, 14 июня известные таджикские авторы прислали нам свои работы, опубликованные в разное время и на разных площадках, но благодаря которым люди меняли свое мнение, а иногда менялась и вся ситуация.

Салим Аюбзод

Это было в 2011 году, я еще тогда смотрел телевизор. Вдруг слышим знакомая мелодия и слова - «Я встретил девушку». Нахлынули детские воспоминания: как я впервые увидел этот фильм на нашем черно-белом «Старт-3», под тутовником, во дворе, в компании односельчан. Тогда во всей махалле телевизор был только у нас, и вечером перед ним собиралось всё село. Эти идиллические воспоминания были разрушены ведущими программы: эту песню на российском телеканале назвали азербайджанской; не был объявлен и автор слов – устод Мирзо Турсунзаде, и кто-то в телевизоре назвал песню трешем.

В передаче был и Леонид Парфенов, и сначала я хотел написать ему письмо, но потом понял, что не он один считает эту песню азербайджанской; дело в том, что эту песню исполнил Рашид Бейбутов – исполнитель из Азербайджана. Потом оказалось, что это и вовсе народный армянский романс, так как музыку сочинил армянин, советский композитор Андрей Бабаев. Так и появился повод написать блог.

Десятки вебсайтов и изданий в России, Таджикистане, Азербайджане, Армении, Казахстане и Кыргызстане перепечатали этот материал; позже блог появился в соцсетях и собрал много комментариев, и конечно многие люди изменили свое мнение.

«Кто же встретил девушку?», 2011 год

(печатается в сокращении)

Знаменитая на весь бывший Советский Союз песня «о главном», написанная на слова устода Мирзо Турсунзаде, ныне звучит на широких просторах инета, но называется то азербайджанским, то армянским, а то и вообще восточным фольклорным произведением. Разумеется, каждый хочет заявить, что именно он «встретил девушку». Но все-таки, кто же встретил ее на самом деле?

Салим Аюбзод Wikimedia.org

Успех песни на слова таджикского поэта, с музыкой армянского композитора и в исполнении азербайджанского певца, написанной для таджикского фильма «Я встретил девушку» является плодом сотрудничества творческих личностей советской эпохи, чем поводом раздора.

Забавно, что отношение некоторых лукавых словоблудов к этой красивой и замечательной песне меняется в зависимости от того к какой культурной традиции относят сие произведение.

Даже всезнающий умница - Леонид Парфенов, приглашая на сцену дворика «минувших времен», Петра Налича для исполнения этой песни, играючи показал свой неподдельный интерес к особенностям азербайджанской музыки, прося Налича «показать» эти особенности национального стиля воочию и во всеуслышание.

Налич стал выговаривать слова подчеркнуто певуче и с каким-то базарным акцентом, а потом в той же манере спел песню «Я встретил девушку». Вопросы Парфенова и ответы Налича безоговорочно указали на азербайджанское происхождение песни. А я-то думал, что Парфенов скурпулёзно готовит каждую свою передачу, проверяя и перепроверяя каждый факт. Но, по всей видимости, он доверился авторитетному мнению Полада Бюльбюль-Оглы, певца и министра культуры Азербайджана, который в одной передаче назвал песню «азербайджанской».

А вот согласно Википедии, «песня написана в стиле классического армянского романса, хотя больше известна в звучании, которое придало ей исполнение наиболее известного её исполнителя Рашида Бейбутова». Почему «хотя»? А потому что знаменитый тенор Бейбутов по национальности является азербайджанцем. «Стиль армянского романса», по всей видимости, указывает на то что, музыку к словам Турсунзаде сочинил армянин, советский композитор Андрей Бабаев.

Кстати, во многих сайтах в качестве автора слов указывается переводчик стихотворения Гарольд Регистан, иногда Эл-Регистани. А на одном из сайтов говорится, что слова песни «Я встретил девушку» написаны Сейтлиевым, переводил их на русский язык Кронгауз.

Наверное, спутали с песней «Любимые глаза» в исполнении того же самого Бейбутова на слова Кронгауза. Но чем дальше и вглубь интернета, тем больше случаев лишения таджикского поэта Турсунзаде элементарных авторских прав, а заодно и полное отрицание причастности песни к таджикской музыкальной культуре и истории.

кадр из фильма

В мае прошлого года в эфире телекомпании «Мир» народный артист Азербайджана, композитор Фаиг Суджадинов сказал, «в музыке этой песни все интонации азербайджанские. Тогда же таджикский композитор Толиб Шахиди полностью опроверг слова своего азербайджанского коллеги. Он показал инструмент – таджикский рубоб, на котором была сыграна мелодия песни в далеком 1957 году.

Отец Толиба – великий таджикский композитор Зиедулло Шахиди - являлся консультантом по таджикскому тексту, хорошо знал авторов песни и помогал им. Рассказ Шахиди можно посмотреть в ролике «Мир», выложенном на Ютюбе, но не стоит читать комментарии к нему. Там идет настоящая информационная война между армянскими и азербайджанскими юзерами. Таджикам приходится то указывать на общность исторических судеб таджиков и армян, то на общую с азербайджанцами религию, чтобы ослабить двусторонний словесный огонь.

Скорее всего, споры о песне начались после 12-го выпуска телепередачи «Достояние Республики», вышедшей в эфир Первого канала 25 апреля 2010 года. Песню здесь исполнил азербайджанский певец Эльчин Азизов. Именно здесь песня была названа «азербайджанской».

Но не слышал, чтобы слова члена жюри, российского журналиста Михаила Марголиса, который назвал песню мусором, вызвали негодование азербайджанской публики. В то же время таджики были глубоко оскорблены этими словами.

Памятник героям фильма «Я встретил девушку» в Худжанде Asia-Plus

Если бы песня была мусором, как считает Марголис, ее не стали бы петь. А пели ее, кроме Бейбутова - Филипп Киркоров, Сосо Павлиашвили, Владислав Косарев, Валерия и Иосиф Пригожин, Алексей Шелтый и Nati Gale, Евгений Дятлов, Юрий Колесников, Чеслав Ниеймен, Егиазар Фарашян, ансамбль «Ялла», Ани Лорак, Нона Гришаева и Марк Тишман, Антон Макарский, DJ Piligrim, Troll и другие.

Прозвучала она и в гала-концерте «Хиты ХХ века», организованном Фондом «Таланты мира» под руководством Давида Гвинианидзе в октябре 2010 года.

Марголису и невдомек, что эту песню так же спел и знаменитый Ахмад Захир – «афганский Элвис Пресли» на вечеринке с таджикским певцом Джурабеком Назриевым. Об этом стало известно недавно, когда таджикский журналист Султони Хамад нашел запись в частном архиве. Захир и Назриев пели в основном таджикский текст, хотя очевидно, что Захир отдавал предпочтение русскому варианту припева. Тяга незнакомого языка? К слову, перевод стихотворения Мирзо Турсунзаде чудесный, но так как всегда, что-то теряется во время перевода, у таджикского текста больше поэтики и образности. Кто-то из великих говорил, что «перевод – это обратная сторона ковра»:

Дидам ҷамоле, абрӯҳилоле

Бар зери чашмаш бинҳода холе

Ақлам рабуд холи сиёҳаш

Дил пора кард теғи нигоҳаш…

Зафар Абдуллаев

Фото четырехлетней давности – картина безобразной мусорной свалки в микрорайоне Зарафшон прямо у большой дороги, где ежедневно проходили тысячи местных жителей, много детей, я снял 4 года тому назад. Оформил это безобразие цитатой из известного стихотворения Рахимзода о Душанбе и словами, что столице исполнилось 90 лет. Я сыграл на контрасте, и это попало в точку.

Зафар Абдуллаев Фото из соцсетей

После этого поста, мусорная свалка, впервые за многие годы, была полностью переоборудована, расширена, и теперь, каждый раз проходя мимо нее, я горжусь собой, что что-то из моей виртуальной активности принесло реальную практическую пользу жителям.

Непосредственно мне этот пост дал свои «политические» дивиденды. Я смог сблизился на общественных началах с мэром, в то время Убайдуллоевым, и понять, как и под каким углом на него можно было влиять. Из-за этого поста я вынужденно участвовал в комиссии по контролю за мусорными свалками района Сино в рамках подготовки к юбилею столицы, объездили десятки таких. Это помогло лучше понять такие проблемы и в том числе, какие есть проблемы у коммунальных служб.

В итоге, это вылилось в широкую возможность работы с городской властью, и решением ряда проблем жителей, и я рад, что у меня был такой опыт.

Та самая мусорка Фото со страницы З. Абдуллаева в ФБ

«Аҷаб шаҳри дилорои Душанбе...»

Пойтаҳтамон 90-сола шуд, табрик!

(«Как удивительно прекрасен город Душанбе…» Поздравляю, с 90-летием столицы!)

Рустам Гулов

В 2015-м году вопросы бороды были очень актуальными, поэтому, когда сбрили мою бороду, и я написал об этом блог, читатели меня поддержали. Служба внутренней безопасности в МВД начала «расследование», однако потом мне ответили, что «доводы, изложенные в заявлении не нашли своего подтверждения».

Рустам Гулов Фото из соцсетей

Такой же ответ я получил и из прокуратуры. Хотя, негласная реакция все-таки была: в Худжанде после этой публикации таких масштабных рейдов по бородам больше не проводили.

Моя милиция меня бреет

(печатается в сокращении)

2 апреля 2015 года примерно в 17:15 часов в районе рынка Панчшанбе города Худжанд меня и моего друга остановили три человека в гражданской форме. Без объяснения причины обращения ко мне они спросили моё имя и начали задавать вопросы относительно моей бороды – почему я ношу, в чем причина ношения бороды. На мой вопрос относительного того, на каком основании они это у меня спрашивают и кто они сами, двое из них показали свои удостоверения – одного звали Саидов Сиёвуш, а второго Хусрав. Фамилию Хусрава я рассмотреть не успел, поскольку он сразу же закрыл своё удостоверение, а третий из них вовсе отказался представляться.

Затем они начали толкать меня в сторону дороги и говорили, что отвезут в отдел. На мой вопрос, на каком основании они хотят это сделать, Хусрав ответил, что «для выяснения личности». В ответ на это я показал им свой паспорт и сказал, что для этого достаточно взглянуть на это удостоверение, однако это их не остановило, и они силой затащили меня в автомобиль и отвезли в Отдел внутренних дел города Худжанда.

Перед этим я успел отдать свой телефон и вещи своему спутнику и попросил его связаться с адвокатом. Также заявил этим троим людям, что мы должны подождать моего адвоката и только вместе с ним я пойду в отделение. Однако это только злило их, и они становились более агрессивными.

По пути они всячески пытались задавать провокационные вопросы наподобие, «Ты наверное салафит?», «Читаешь ли ты намаз?», «К какому мазхабу относишься?», «Как ты думаешь, как относится в шахидству наш мазхаб?».

Доставив в отдел, по моим паспортным данным Хусрав заполнил какую-то бумажку, похожую на анкету. С меня сняли отпечатки пальцев и ладони. Сделали фотографию в фас и профиль.

Затем меня отвели в другую комнату. По надписи на двери я понял, что это оружейная комната. Она была грязная, справа в углу стоял стул, там же было маленькое зеркальце, какая-то грязная тряпка, электрическая машинка для стрижки и куча волос на полу. Силой несколько человек меня посадили на стул и машинкой сбрили бороду.

Я требовал от них представить законные основания для подобных действий, предупреждал, что буду обращаться в соответствующие органы и правозащитные организации, привлеку к этому процессу журналистов, и всячески буду отстаивать свои права, но в ответ слышал грубый мат, оскорбления и унижения…

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