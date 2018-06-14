В возрасте 82 лет умер режиссер, актер, депутат Госдумы Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании. Говорухин умер от продолжительной болезни в санатории «Барвиха».

Станислав Говорухин - бывший глава избирательного штаба Владимира Путина.

Депутаты почтили память Говорухина, возглавлявшего комитет по культуре, минутой молчания.

Как пишет Медуза, Станислав Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края.

Говорухин был режиссером более 20 фильмов, среди которых: «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят» и «Ворошиловский стрелок». Он сыграл более 30 ролей в кино и на телевидении, в том числе в фильме «Асса».

В 2000 году Говорухин выставлял свою кандидатуру на выборах президента России, набрав 0,44%. В 2005 году он вступил в партию «Единая Россия», в том же году занял пост главы комитета Госдумы по культуре. На президентских выборах 2012 года Говорухин возглавлял предвыборный штаб Владимира Путина, созданный на базе Общероссийского народного фронта.