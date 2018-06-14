За год Криштиану Роналду увеличил свои рекламные доходы на треть. И все же это не помогло ему сохранить лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов, который он возглавлял с 2014 года.

Годовой доход лучших футболистов планеты — плюс/минус €30 млн, сообщает Sport.mail.ru.

В 2018-м лишь десять представителей соккера попали в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Трое из них — Гарет Бэйл («Реал», €34,6 млн), Оскар («Шанхай СИПГ», €27,4 млн) и Уэйн Руни («Эвертон», €27 млн) — на чемпионате мира-2018 не сыграют. Уэльс не попал в финальную часть турнира, а Оскар и Руни не вошли в состав своих сборных (Бразилии и Англии, соответственно).

Галерея Forbes представляет 10 игроков Кубка мира-2018, которые с 1 июня 2017-го по 31 мая 2018-го заработали больше всех.

1. Лионель Месси, 30 лет

Лионель Месси © Reuters

Страна Аргентина.

Клуб «Барселона» (Испания).

Общий доход $111 млн.

Зарплата/бонусы $84 млн.

Рекламный доход $27 млн.

Основные спонсоры Adidas, Gatorade, Mastercard, Pepsi, Lay's, Ooredoo, Huawei Technologies.

Осенью 2017-го Месси продлил контракт с «Барселоной» на весьма выгодных условиях. Его заработок за год, включая подписной бонус и прочие премиальные, составил $84 млн. И это на 50% больше, чем за предыдущий отчетный период. Кроме того, Лео расширяет и свое рекламное портфолио. В списке его партнеров есть и экипировщик Adidas, и телекоммуникационная компания Ooredoo из Катара, и китайский производитель молочных продуктов Mengniu. PepsiCo продвигает с помощью Месси несколько продуктов — чипсы Lay’s, изотоник Gatorade и фирменную газировку. Игрока активно используют в промо-кампаниик чемпионату мира, чтобы привлечь внимание публики к новому спортивному напитку — Gatorade Football Energy.

2. Криштиану Роналду, 33 года

Криштиану Роналду © AP 2018

Страна Португалия.

Клуб «Реал» (Испания).

Общий доход $108 млн.

Зарплата/бонусы $61 млн.

Рекламный доход $47 млн.

Основные спонсоры Nike, Herbalife, Clear, American Tourister, CR7 jeans, fragrance, underwear, hotels, gyms.

Роналду помог «Реалу» выиграть три Лиги чемпионов подряд. Его контракт действует еще три сезона и гарантирует игроку более $60 млн, но Криштиану явно хочет больше — и потому его будущее в «Реале» под вопросом. Зато работа с брендами у Роналду выстроена идеально. $47 млн рекламных доходов за год — это на 34% больше прошлогодней цифры. Продолжает расширяться его именная линейка CR7: недавно было объявлено о запуске брендированных спортзалов.

3. Неймар, 26 лет

Неймар © Reuters

Страна Бразилия.

Клуб ПСЖ (Франция).

Общий доход $90млн.

Зарплата/бонусы $73 млн.

Рекламный доход $17 млн.

Основные спонсоры Nike, Red Bull, Gillette, Beats Electronics, McDonald's.

Скандальный переезд из «Барселоны» в ПСЖ сделал Неймара самым дорогим футболистом мира — ни за одного игрока еще не платили $250 млн.

4. Поль Погба, 26 лет

Поль Погба © Reuters

Страна Франция.

Клуб «Манчестер Юнайтед» (Англия).

Общий доход $29,5 млн.

Зарплата/бонусы $25 млн.

Рекламный доход $4,5 млн.

Основные спонсоры Adidas.

Летом 2016 года Погба перебрался из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». На тот момент это был рекордный трансфер в истории — €105 млн. С зарплатой £290 000 в неделю Погба — один из самых высокооплачиваемых игроков английской премьер-лиги. Однако с зимы СМИ обсуждают его возможный переход в другой клуб. По мнению некоторых специалистов, Погба не очень нравится футбол, в который играет команда Жозе Моуринью.

5. Луис Суарес, 26 лет

Луис Суарес © AP 2018

Страна Уругвай.

Клуб «Барселона» (Испания).

Общий доход $26,9 млн.

Зарплата/бонусы $19,9 млн.

Рекламный доход $7 млн.

Основные спонсоры Adidas, Pro Evolution Soccer, Gatorade.

«Барселона» купила Суареса у «Ливерпуля» сразу после чемпионата мира-2014, где игрок отметился двумя голами и одним укусом (пострадал итальянский защитник Джорджо Кьеллини). Почти €82 млн были потрачены не зря. Суарес отлично ладит с Месси и много забивает (31 гол и 18 голевых передач в сезоне 2017/18). В его рекламном портфолио есть несколько азиатских брендов: китайские компании Tronsmart (гаджеты) и Gome (мобильные телефоны), а также туристический офис Малайзии.

6. Серхио Агуэро, 30 лет

Серхио Агуэро © Reuters

Страна Аргентина.

Клуб «Манчестер Сити» (Англия).

Общий доход $23,5 млн.

Зарплата/бонусы $17 млн.

Рекламный доход $6,5 млн.

Основные спонсоры Puma.

В 2011-м Агуэро обошелся «Манчестер Сити» в €40 млн и с тех пор в каждом сезоне становился лучшим бомбардиром клуба. Накануне чемпионата мира-2018 Transfermarkt.com оценивает аргентинского нападающего в два раза дороже.

7. Анхель ди Мария, 30 лет

Анхель ди Мария © Reuters

Страна Аргентина.

Клуб ПСЖ (Франция).

Общий доход $22,6 млн.

Зарплата/бонусы $20,6 млн.

Рекламный доход $2 млн.

Основные спонсоры Adidas.

Ди Мария успел поиграть в «Реале» и «Манчестер Юнайтед», а с 2015 года выступает за ПСЖ. Правда, следующий сезон команда начнет с новым тренером — немцем Томасом Тухелем — и аргентинский полузащитник не уверен, что останется в Париже.

8. Килиан Мбаппе, 19 лет

Килиан Мбаппе © Reuters

Страна Франция.

Клуб ПСЖ (Франция).

Общий доход $22,5 млн.

Зарплата/бонусы $21 млн.

Рекламный доход $1,5 млн.

Основные спонсоры Nike.

В феврале 2016-го 17-летний Мбаппе подписал свой первый профессиональный контракт — с «Монако», а летом 2017-го перебрался в ПСЖ. Чтобы соблюсти правила финансового fair play, парижский клуб оформил аренду игрока на год, но с правом выкупа летом 2018-го. Стоимость сделки оценивают в €180 млн. В новом клубе зарплата футболиста выросла почти в 20 раз.

9. Тиагу Силва, 33 года

Тиагу Силва © РИА "Новости"

Страна Бразилия.

Клуб ПСЖ (Франция).

Общий доход $22,4 млн.

Зарплата/бонусы $21,4 млн.

Рекламный доход $1 млн.

Основные спонсоры Nike.

В середине нулевых юный Тиагу Силва приехал в московское «Динамо», но за клуб так и не сыграл: у футболиста диагностировали туберкулез и почти полгода он провел в больнице. Тогда бразилец даже подумывал закончить с футболом. Однако Силва смог перезапустить свою карьеру. Сейчас он игрок сборной Бразилии (на двух чемпионатах мира — 2010 и 2014 — был капитаном команды) и ПСЖ, который в 2012-м заплатил за защитника €42 млн.

10. Хамес Родригес, 26 лет

Хамес Родригес © Reuters

Страна Колумбия.

Клуб «Бавария» (Германия).

Общий доход $22,1 млн.

Зарплата/бонусы $16,8 млн.

Рекламный доход $5,3 млн.

Основные спонсоры Adidas, Huawei Technology, Calvin Klein, Marc Jacobs.

Родригес так вдохновенно провел чемпионат мира-2014, что тем же летом оказался в «Реале». Однако бесконечной ротации в суперзвездном составе не выдержал и в 2017-м отправился в бундеслигу. За два сезона аренды игрока «Бавария» заплатила €13 млн.