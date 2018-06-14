Накануне праздника, знаменующего окончание священного месяца Рамазан, цены на основные продукты на рынках столицы, которые обычно взлетали вверх с наступлением этого праздника, в этом году сильно не изменились. Но вот цены на фрукты стали «космическими».
«АП» побывала на столичных рынках и в торговых точках столицы, и посмотрела, как люди закупаются к празднику.
На многих рынках и в продовольственных магазинах столицы с сегодняшнего утра многолюдно. Сегодня завершается Священный месяц Рамазан, а завтра отмечается праздник Ид-аль-Фитр.
Ежегодно с завершением поста накануне праздника цены на основные продукты питания – мясо, масло, сахар, мука, яйца в стране повышались. Однако в этом году они существенно не изменились.
Зато сильно подорожала сельхозпродукция – на овощи цены подскочили вдвое, а на некоторые фрукты цены и вовсе взлетели втрое!
Например, черешня, стоившая несколько дней назад 10 сомони, сейчас на рынках предлагается за 15-25 сомони, абрикосы, стоившие 4-5 сомони, сегодня продаются по 10-12 сомони, местные яблоки с пяти сомон выросли в цене до 15 сомони, вишня подорожала с 5 сомони до 8 сомони.
Между тем, цены на те же импортные бананы остались практически неизменными.
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Гражданин-Таджикистана1
Искрени Желаю всем что бы Аллах воздал по каждому делу в этот месяц Рамадан, Что бы каждый получил в двойне то, что сделал.
Люди ведут себя как безбожники...