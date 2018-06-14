Двадцать второе июня 1941 года - одна из самых тяжелых дат в истории Таджикистана, начало Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем всех таджикистанцев, погибших на полях сражений, замученных в фашистских лагерях смерти, умерших на трудовом фронте от недоедания и лишений. Это короткие истории обычных людей.
Мы скоро вернемся…
В июне 1941 года младший сержант Акобир Махмудов из Канибадама, ефрейтор Илья Гончаров из Сталинабада, рядовой Бесенбеков из Курган-Тюбинской области проходили службу в 222-м стрелковом полку, расположенном в Брестской крепости. Неразлучные друзья-земляки служили даже в одном стрелковом взводе. В ночь на 22 июня, находясь в дзоте на советском берегу реки Буг, приняли первый бой.
На опушке леса, у перекрестка, запруженного машинами, людьми, отступающими войсками, беженцами, их остановил неизвестный капитан, приказав прикрывать отступающих: «Мы скоро вернемся, - сказал он на прощание. – Ждите!» И оставил им боеприпасы.
В тот день они уничтожили свыше сотни вражеских солдат. И погибли. На месте их гибели после войны воздвигли обелиск, извлекли из земли пулемет и поставили на постамент. На памятной доске надпись: «Поклонитесь! Здесь спят вечным сном герои Великой Отечественной войны, отважные советские пулеметчики, которые 23 июня 1941 года уничтожили фашистскую роту».
«Известия» 26 сентября 1974 г.
«За отвагу»
В июне 1941 года наводчик орудия младший сержант Ходи Кинжаев проходил службу в артиллерийском полку в районе Львова. Полк, в котором служил Ходи, одним из первых принял на себя внезапный удар немецко-фашистских захватчиков. Наводчик подпустил бронетранспортеры на близкое расстояние и выстрелил в ближайшую машину. Немецкий БТР задымился. Ходи же наводил орудие на второй, третий. За смелость и стойкость в июле 1941 года Кинжаев был награжден медалью «За отвагу». А в октябре 1943 года за героизм, проявленный в боях под Курском, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
Орден Красной Звезды
В июле 1941 года известный советский писатель Борис Горбатов в очерке «Разведка боем» рассказал о подвиге политрука кавалерийского эскадрона 26-й особой кавалерийской дивизии, уроженца Кзыл-Мазарского района Кулябской области Назара Алиева. Политрук Алиев ночью с группой бойцов провел разведку боем. Приблизившись к вражеским позициям, он вызвал огонь противника на себя, получил тяжелое ранение, но, истекая кровью, смог вернуться назад, чтобы донести добытые сведения командиру полка. За что был представлен к ордену Красной Звезды.
До последней капли крови
В июне 1941 года первый Герой Советского Союза из Таджикистана Негмат Карабаев направил телеграмму правительству Таджикской ССР, где есть такие строки: «Призываю молодежь Таджикистана включиться в борьбу с кровавым гитлеризмом. Надеюсь, что таджикский народ пошлет новое пополнение в ряды Красной Армии для защиты нашей Родины, будет помогать фронту в тылу. Обязуюсь бить врага до последней капли крови».
Летом 1942 года командир пулемётного взвода 56-го кавалерийского полка Негмат Карабаев прикрывал отход отступающих советских войск при переправе через реку Дон, сдерживал пулеметным огнем наступление передовых немецких пехотных частей. Даже будучи тяжело раненным, Карабаев не ушел с поля боя, пока все наши части не переправились на другой берег Дона. Герой Советского Союза Негмат Карабаев скончался в полевом медсанбате.
Ценой жизни
Весной 1941 года для проведения военно-строительных работ в Белоруссию был направлен сформированный в Сталинабаде из призывников и призванных из запаса специалистов отдельный строительный технический батальон. В его составе был первый главный архитектор столицы Таджикистана Бейнус Марголин, призванный в Красную Армию из запаса. Днем 22 июня строительный батальон во главе с его начальником Марголиным взялся за оружие. Защитники дотов, военные строители, сражались до последнего патрона в пулемете. В одном из боев создалась безвыходная ситуация, и тогда гарнизон дота, возглавляемый Марголиным, принял решение - подорвал сооружение и ценой своих жизней уничтожил штурмовавших его фашистов.
Мы обязательно победим!
22 июня 1941 года вечером в Сталинабадском парке культуры и отдыха состоялся общегородской митинг. Здесь присутствовало 15 тысяч человек. Одной из выступавших стала артистка Таджикского театра оперы и балета Рена Галибова: «Смерть и разрушение несет фашизм культуре, которая веками создавалась на земле. Фашисты сжигают творения лучших художников и мыслителей, уничтожают школы и театры, все прекрасное, что создано человечеством на земле. Но мы победим! Мы обязательно победим! Дыхание грядущей победы чувствуется уже сегодня».
Рена Галибова в составе фронтовых бригад артистов гастролировала на протяжении всей войны, много раз выезжала на самые опасные участки фронта, не боясь бомбежек и артиллерийских обстрелов.
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