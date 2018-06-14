Военный комиссар городского райвоенкомата г. Сталинабада встречается с призывниками 1941 года. Снимок сделан в мае 1941 года.

Двадцать второе июня 1941 года - одна из самых тяжелых дат в истории Таджикистана, начало Великой Отечественной войны. В этот день мы вспоминаем всех таджикистанцев, погибших на полях сражений, замученных в фашистских лагерях смерти, умерших на трудовом фронте от недоедания и лишений. Это короткие истории обычных людей.

Мы скоро вернемся…

В июне 1941 года младший сержант Акобир Махмудов из Канибадама, ефрейтор Илья Гончаров из Сталинабада, рядовой Бесенбеков из Курган-Тюбинской области проходили службу в 222-м стрелковом полку, расположенном в Брестской крепости. Неразлучные друзья-земляки служили даже в одном стрелковом взводе. В ночь на 22 июня, находясь в дзоте на советском берегу реки Буг, приняли первый бой.

На опушке леса, у перекрестка, запруженного машинами, людьми, отступающими войсками, беженцами, их остановил неизвестный капитан, приказав прикрывать отступающих: «Мы скоро вернемся, - сказал он на прощание. – Ждите!» И оставил им боеприпасы.

В тот день они уничтожили свыше сотни вражеских солдат. И погибли. На месте их гибели после войны воздвигли обелиск, извлекли из земли пулемет и поставили на постамент. На памятной доске надпись: «Поклонитесь! Здесь спят вечным сном герои Великой Отечественной войны, отважные советские пулеметчики, которые 23 июня 1941 года уничтожили фашистскую роту».

«Известия» 26 сентября 1974 г.

Счастливые выпускники душанбинских школ 21 июня 1941 года. А завтра была война...

«За отвагу»

В июне 1941 года наводчик орудия младший сержант Ходи Кинжаев проходил службу в артиллерийском полку в районе Львова. Полк, в котором служил Ходи, одним из первых принял на себя внезапный удар немецко-фашистских захватчиков. Наводчик подпустил бронетранспортеры на близкое расстояние и выстрелил в ближайшую машину. Немецкий БТР задымился. Ходи же наводил орудие на второй, третий. За смелость и стойкость в июле 1941 года Кинжаев был награжден медалью «За отвагу». А в октябре 1943 года за героизм, проявленный в боях под Курском, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

Рена Галибова - народная артистка Таджикской ССР. Фотография сделана в мае 1941 года в Москве, на Декаде таджикского искусства.

Орден Красной Звезды

В июле 1941 года известный советский писатель Борис Горбатов в очерке «Разведка боем» рассказал о подвиге политрука кавалерийского эскадрона 26-й особой кавалерийской дивизии, уроженца Кзыл-Мазарского района Кулябской области Назара Алиева. Политрук Алиев ночью с группой бойцов провел разведку боем. Приблизившись к вражеским позициям, он вызвал огонь противника на себя, получил тяжелое ранение, но, истекая кровью, смог вернуться назад, чтобы донести добытые сведения командиру полка. За что был представлен к ордену Красной Звезды.

Первый главный архитектор Сталинабада Бейнус Марголин с семьей, снимок сделан 30 апреля 1941 года, в день его отъезда на войну.

До последней капли крови

В июне 1941 года первый Герой Советского Союза из Таджикистана Негмат Карабаев направил телеграмму правительству Таджикской ССР, где есть такие строки: «Призываю молодежь Таджикистана включиться в борьбу с кровавым гитлеризмом. Надеюсь, что таджикский народ пошлет новое пополнение в ряды Красной Армии для защиты нашей Родины, будет помогать фронту в тылу. Обязуюсь бить врага до последней капли крови».

Летом 1942 года командир пулемётного взвода 56-го кавалерийского полка Негмат Карабаев прикрывал отход отступающих советских войск при переправе через реку Дон, сдерживал пулеметным огнем наступление передовых немецких пехотных частей. Даже будучи тяжело раненным, Карабаев не ушел с поля боя, пока все наши части не переправились на другой берег Дона. Герой Советского Союза Негмат Карабаев скончался в полевом медсанбате.

Герой Советского Союза Ходи Кенджаев

Ценой жизни

Весной 1941 года для проведения военно-строительных работ в Белоруссию был направлен сформированный в Сталинабаде из призывников и призванных из запаса специалистов отдельный строительный технический батальон. В его составе был первый главный архитектор столицы Таджикистана Бейнус Марголин, призванный в Красную Армию из запаса. Днем 22 июня строительный батальон во главе с его начальником Марголиным взялся за оружие. Защитники дотов, военные строители, сражались до последнего патрона в пулемете. В одном из боев создалась безвыходная ситуация, и тогда гарнизон дота, возглавляемый Марголиным, принял решение - подорвал сооружение и ценой своих жизней уничтожил штурмовавших его фашистов.

Встреча Негмата Карабаева на сталинабадском вокзале в декабре 1940 года.

Мы обязательно победим!

22 июня 1941 года вечером в Сталинабадском парке культуры и отдыха состоялся общегородской митинг. Здесь присутствовало 15 тысяч человек. Одной из выступавших стала артистка Таджикского театра оперы и балета Рена Галибова: «Смерть и разрушение несет фашизм культуре, которая веками создавалась на земле. Фашисты сжигают творения лучших художников и мыслителей, уничтожают школы и театры, все прекрасное, что создано человечеством на земле. Но мы победим! Мы обязательно победим! Дыхание грядущей победы чувствуется уже сегодня».

Рена Галибова в составе фронтовых бригад артистов гастролировала на протяжении всей войны, много раз выезжала на самые опасные участки фронта, не боясь бомбежек и артиллерийских обстрелов.

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