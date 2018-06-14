Олимпийский чемпион по легкой атлетике Дилшод Назаров выиграл бронзовую награду в турнире серии IAAF Hammer Throw Challenge в Польше. Это первая медаль таджикского молотобойца в 2018 году.

В городе Хожуве в Польше состоялся традиционный турнир Мемориал Януша Кусочиньского, в котором принял участие Дильшод Назаров. В своей лучшей попытке Назаров метнул молот на 78.18 м и занял третье место. Первым стал поляк Войцех Новицки с результатом 80.63, вторым – его соотечественник Павел Файдек (80.04).

В этом сезоне в серии Международной ассоциации легкой атлетики — десять турниров, три из которых уже прошли в Ямайке, Японии и Финляндии. В них таджикский атлет не смог войти в призовую тройку.

По итогам серии IAAF Hammer Throw Challenge Назаров несколько лет занимает лучшие места в рейтинге лучших молотобойцев мира.

Так, в прошлом сезоне в престижной серии IAAF Hammer Throw Challenge Дильшод Назаров занял третье место в списке лучших молотобойцев.

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