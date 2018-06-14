Первый раз в пионерский лагерь «Текстильщик» я попала в том же возрасте, в каком сейчас моя старшая дочь. И, по-моему, это была первая смена.

Пишу и с улыбкой вспоминаю, чем закончилась первая попытка пожить месяц вдали от родителей. До сих пор помню аромат ранних яблок, их нам приносили к воротам местные ребятишки. Ведро яблок стоило, по-моему, 1 рубль. Весь отряд потом эти фрукты съедал вечером под страшилки о красной руке, перчатке и занавесках.

Тогда у нас был целый отряд мальчишек и девчонок из Афганистана. Как нам удалось найти общий язык, подружиться, до сих пор удивляюсь. Мы тогда даже адресами обменялись, чтобы в будущем писать друг другу письма. На моем пионерском галстуке - этот атрибут мы все обязательно брали с собой в лагерь - наши афганские друзья оставили автографы, и они даже научили меня писать вязью несколько слов, в том числе мое имя. Жалею, что не сохранила этот галстук.

Первая попытка, кстати, дожить до конца смены тогда с треском провалилась. Мой малолетний братишка, которого отправили вместе со мной, каким-то образом разузнал, что директор лагеря живет в соседнем от нас доме. Пошел к нему и попросил передать родителям, чтобы его забрали. За нами приехала мама.

Через пару лет я вновь оказалась в лагере, это был «Холодок» в Рамите. Несмотря на то, что прошло больше четверти века, я до сих пор помню тропинку, которая вела к летнему кинотеатру, где вечерами собирались все отряды. Там же была сцена, где проводились конкурсы «А ну-ка, девочки» и «А ну-ка, мальчики». Боже, с каким азартом мы готовились к ним, как разучивали сценки, песни, мастерили из фольги какие-то замысловатые маски.

А День Нептуна! По-моему, для всех нас это был самый долгожданный праздник, когда можно было бегать целый день у бассейна.

Нашу пионервожатую Лену, студентку музыкального училища, которая играла нам вечерами на пианино, обожали все девочки лагеря. Петь под ее аккомпанемент пробовала и я, но безуспешно, фальшивила в «Поле в ромашках белых».

А помните, самое любимое развлечение в пионерских лагерях? Обмазывать соседей по домику зубной пастой. В конце смены над нами подшутили старшеклассники, вот только не пастой нас вымазали, а зеленкой. Я полночи отмывала лицо и шею, мальчишка из соседнего домика отмывал свои зеленые волосы. Мы с ним так и вернулись домой гуманоидами.

Тот год был последний из 90-х лагерный.

14 июня, 27 лет назад в этот день была середина первой смены лагеря. А моя дочь сегодня еще собирается в школу. Две недели, а за 4 года это уже целых два месяца детства, которых ее лишили. Это то самое время, когда совсем не сидится за учебниками, хочется бегать, играть, мечтать, шептаться с подругами.

Мне хочется верить, что на следующий год первая зорька, пусть уже не пионерская, заиграет в лагерях не 16 июня, а хотя бы на неделю раньше.

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