Сравнительно высокий уровень инфляции на потребительском рынке Таджикистана с начала этого года зафиксирован в мае: в минувшем месяце цены и тарифы услуг выросли на 0,6%.

Годовой уровень инфляции (за последние 12 месяцев) на конец мая составил 1,7%, сообщает Национальный банк Таджикистана.

Рост потребительских цен с начала года (за пять месяцев) составил 0,4%. Это связано с тем, что на потребительском рынке Таджикистана в течение февраля и марта этого года была дефляция.

Двухмесячный дефляционный процесс прервался только в апреле этого года, когда уровень инфляции составил 0,5%.

По итогам 2017 года инфляция в республике составила 6,7%. В нынешнем году планируется удерживать инфляцию на уровне 7%.

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