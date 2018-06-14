Сегодня, 14 июня на территории района Сино по улице Маяковского (рядом с жилым комплексом №8), прошло торжественное открытие новой спортивной площадки.

Площадка включает в себя современное футбольное поле и каскад детских гимнастических и развлекательных сооружений, которые позволяют поддерживать здоровый образ жизни и стремление к занятию спортом подрастающего поколения.

«День открытия спортивной площадки под непосредственным патронажем «Таджик Эйр» удался на славу. Улыбки детей, спортивный настрой, первые успехи и просто возможность больше времени посвящать здоровому образу жизни – все это теперь есть у жителей названного района», - отметил во время церемонии открытия площадки Лётный директор национальной авиакомпании «Таджик Эйр» Ф. Сатторов.

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Местные жители выразили слова благодарности руководству авиакомпании «Таджик Эйр».

«Спасибо за эту замечательную спортивную площадку. Честно говоря, мы о такой площадке мечтали уже давно. Это место очень преобразилось. Красивые аллейки с яркими цветами, песочница, карусели – это настоящая радость для наших детей. Теперь наши дети могут тут играть, заниматься спортом и с пользой для себя проводить свободное время. Спасибо всем за организацию сегодняшнего мероприятия, которое позволило увидеть радостные лица людей, наших детишек, школьников, подрастающего поколения», - поделилась своими впечатлениями жители.

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