C 29 июня по 2 июля Узбекский государственный музыкальный театр драмы и комедии имени Мукими с гастролями приедет в Таджикистан.

Узбекские актеры покажут таджикским зрителям комедию «Неумелая невеста», сообщает пресс-центр Минкультуры Таджикистана.

В ходе гастролей узбекские актеры с этой постановкой 29 июня выступят в Худжанде (в театре имение Камоли Худжанди), 30 июня в театре Лахути в Душанбе и 1 июля в Бохтаре (в театра имени Мухаммаджонова).

Стоить отметить, что гастроли узбекских актеров в Таджикистан происходят впервые за годы независимости двух государств.

Узбекский государственный музыкальный театр имени Мукими был основан 30 ноября 1939 года. Премьерой театра была комедия Хамзы "Проделки Майсары", в группу которой вошли крупнейшие мастера узбекского музыкального и драматического театра.

Однако его деятельность началась ещё в 1929 году, назывался он тогда Узбекский оперный театр, который представлял как оперное искусство, так и музыкальную драму. В годы Великой Отечественной войны театр одним из первых в Узбекистане создал спектакль о подвигах бойцов и командиров Советской армии. В дальнейшем в репертуар театра вошли пьесы на темы современной жизни Узбекистана.

Позднее, в 1939 году произошло разделение на оперный (Государственный академический большой театр оперы и балета им. Алишера Навои) и музыкальный (Государственный музыкальный театр им. Мукими)). В 1943 году было построено новое здание нынешнего Государственного музыкального театра драмы и комедии им. Мукими.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus