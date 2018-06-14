13-го июня в 00:35 ночи в Душанбе произошло ДТП с летальным исходом.
Водитель автомашины марки «Тойота-Кемри» Мухаммад Атоев, 21-летний житель столицы, следуя со стороны улицы Борбад в сторону улицы Фирдавси, потерял контроль над управлением транспорта и совершил наезд на пешехода.
Об этом сообщает МВД РТ.
Пострадавший, 24-летний житель Муминабадского района Тилло Муъминов, получив тяжкие телесные повреждения, погиб на месте происшествия.
Это ДТП случилось практически в том же районе, где был сбит 44-летний журналист Галим Фасхутдинов.
Тогда водитель минигрузовика «Дамас» Бахтиёр Халифаев, который занимался доставкой продуктов питания в торговые точки города, в тот трагический день ехал с улицы Джоми в сторону Фирдавси, и не справился с управлением автомобиля: он сбил Галима на пешеходе. Халифаев осужден на три года и три месяца.
Еще одна авария случилась 13 июня в 15:00 дня на автотрассе «Душанбе-Худжанд-Чанак».
По данным МВД, водитель автомашины марки «Опель-Вектра» Джамшед Норматов, 27-летний житель города Истаравшан при движении выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной марки «Мерседес», которой управлял Валиджон Ходжамкулов, 1986 года рождения, житель Б.Гафуровского района.
В результате пассажир «Мерседес» Муродбек Джахонбеков погиб на месте. Другие участники ДТП - водитель и другой пассажир «Мерседес», а также водитель и пассажир «Опель-Вектры» с полученными тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в больницу.
По данным фактам проводится проверка.
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Joke2
Либо маму оштрафуют либо машину забракуют....мвд запросто может чем то новым удивит на сей раз
Rustami Doston3
до каких пор родственники пострадавших прощают таких уродов! ? не думая о других... таких сволочей нужно приговорить по всей строгости закона!!!
Гость4
Сбил на пешеходном переходе, не справился с управлением.... А можно конкретно? Не соблюдал скоростной режим, не соблюдал правила ПДД, попросту наплевал на них. Нёсся, как обычно, на папиной Камри (заработать 6000 $ в 21 год попросту невозможно). Ночью с какой нибудь вечерухи. Вот и всё. И если нормальные поворот совершают на пониженной скорости и тормозя, то такие дебилоиды как им вздумается. Сколько на этот раз будет проведено экспертиз для разнесчастной япошки? 7? Или больше? И что на этот раз будет иметь заводской дефект.