Mr. Neil McKain, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Regional Director for Central Asia, yesterday met here with Mr. Jamoliddin Nouraliyev, the First Deputy Head of the National bank of Tajikistan (NBT).

