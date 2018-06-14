В среду, 13 июня президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел заседание совета безопасности по итогам работы за пять месяцев текущего года, сообщает CA-News.

В ходе заседания был уволен глава МНБ Доврангельды Байрамов, на его место был назначен Яйлым Бердыев, ранее возглавлявший министерство обороны.

Байрамов был уволен с формулировкой «за серьёзные недостатки допущенные в работе», а также понижен в звании - с полковника до майора.

Напомним, что 30 мая бывший министр получил от президента Бердымухамедова строгий выговор с последним предупреждением «за допущенные недостатки в подборе и расстановке кадров».

Министром обороны назначен Бегенч Гундогдыев, ранее возглавлявший пограничную службу Туркменистана.

Начальником пограничной службы назначен полковник Шадурды Дурдыев, до этого занимавший должность заместителя министра обороны по воспитательной, кадровой и войсковой подготовке.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus