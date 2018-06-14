Сегодня в Москве начинается главное футбольное событие – Чемпионат мира по футболу 2018. Торжественная церемония открытия чемпионата, а также первый матч турнира, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии, состоятся сегодня на стадионе "Лужники".

Торжественная церемония начнется за полчаса до начала матча открытия - в 17:30 по московскому времени, сообщает Интерфакс.

В рамках церемонии прозвучит официальный гимн турнира "Live It Up", который исполнят всемирно известные музыканты Уилл Смит, Ники Джем и Эра Истрефи. Композиция спродюссирована ди-джеем и композитором Diplo.

Кроме 80 тысяч болельщиков на обновленном стадионе "Лужники", в числе которых будет президент Таджикистана Эмомали Рахмон наряду с главами других стран, церемонию открытия увидит около одного миллиарда телезрителей.

В день матча болельщики, у которых есть билет на игру, смогут пользоваться транспортом бесплатно и без ограничения по количеству поездок. Исключение - проезд на аэроэкспрессе (не более двух поездок на одного зрителя в течение двух дней до, в день и двух дней после матча). Для бесплатного проезда, помимо билета на матч, болельщику нужно иметь при себе персонифицированную карту зрителя (паспорт болельщика). Если хотя бы одного из них не будет, поездку придется оплатить.

В турнире, включая сборную России, сыграют 32 команды, разделенные на восемь групп.

Действующим чемпионом мира является сборная Германии.

По данным Спорт-Экспресс, победитель чемпионата получит 38 миллионов долларов призовых. Каждому из 32 участников турнира достанется минимум по 8 миллионов долларов, финалист получит 28 миллионов, занявшая третье место команда получит 24 миллиона, а четвертое – 22 миллиона. Четвертьфиналисты получат по 16 миллионов, а участники 1/8 финала – по 12 миллионов.

Общий призовой фонд ЧМ-2018 составляет 400 миллионов евро.

У каждой сборной, да и у каждой каждой футбольной команды, благодаря ее болельщикам, есть «неофициальное» название, прозвище. Мы предлагаем вам узнать прозвища сборных - участниц ЧМ-2018.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus