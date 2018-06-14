Европейский банк реконструкции и развития в течение нынешнего года реализует 7 проектов в финансово-банковской системе Таджикистана. Об этом сообщил региональный директор ЕБРР в Центральной Азии Нил Маккейн накануне, 13 июня, в Душанбе на встрече с первым заместителем председателя Национального банка Таджикистана Джамолиддином Нуралиевым.

Он отметил, что ЕБРР определил направления сотрудничества с НБТ на ближайшую перспективу.

Маккейн, в частности, подчеркнул готовность к сотрудничеству в сфере прогнозирования макроэкономических показателей и в коммуникационной политике, которая имеет непосредственную связь с инфляционным таргетированием, передает пресс-служба НБТ.

Представитель ЕБРР отметил своевременное осуществление платежей по действующим проектам и готовность к расширению взаимодействий в новых направлениях.

Нуралиев призвал, в свою очередь, ЕБРР к сотрудничеству в укреплении надзора за деятельностью кредитных организаций, повышении ответственности Совета наблюдателей банков, оценке качества активов банковской системы страны.

Отметим, что ЕБРР имеет тесные контакты с кредитными организациями Таджикистана. Данный международный финансовый институт владеет 10,7% акциями «Банка Эсхата», 12% - «Агроинвестбанка», 13,7% - «Акссесбанк Таджикистана» и 12,5% - «Имон Интернешнл».

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