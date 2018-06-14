В Ферганской области создается первый в Узбекистане инвестиционный хаб. Его проект был представлен президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву во время его поездку в Ферганскую область. Хаб планируется создать для прямого привлечения иностранных капиталовложений.

Ожидается, что инвестиционный хаб будет работать в сотрудничестве со свободными экономическими зонами и инновационными центрами области, сообщает CA-News.

Для привлечения инвестиций планируется открытие постоянных офисов проекта за рубежом. На презентации отмечалось, что хаб может привлечь инвестиций более чем на 161 миллион долларов. На эти средства будут открыты новые предприятия и модернизированы уже существующие, в результате чего в Ферганской области должно быть создано около 2 700 рабочих мест.

Президент поручил ответственным лицам организовать аналогичные хабы и в других областях страны.

Президент отметил, что перед руководителями региона стоят задачи по повышению уровня жизни людей, в частности, обеспечению их работой. Поручено выделить минимум 100 миллионов долларов на реализацию в Ферганской области программы «Каждая семья — предприниматель».

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