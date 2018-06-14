Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ушел в отставку. Об этом он заявил на специальном брифинге.

"Сегодня тот момент, когда надо дать возможность председателю парламента укомплектовать команду исходя из тех воззрений, которые есть у него", - заявил Квирикашвили.

Свое решение он объяснил разногласиями с соратниками из правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия".

Еще накануне брифинга, после завершения заседания в офисе "Грузинской мечты" все лидеры отрицали, что премьер собирался уйти в отставку. А утром 13 июня часть членов парламента призвали его покинуть должность.

Согласно Конституции Грузии, после того, как премьер-министр Грузии подает в отставку, весь состав правительства автоматически также уходит в отставку.

На покидающий состав правительства Грузии возлагается исполнение обязанностей до создания нового правительства.

В течение 7 дней президент страны должен представить в парламент кандидата в премьеры Грузии, которого выберет правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия".

После этого у кандидата в премьер-министры также будет семь дней, чтобы сформировать свою команду и представить программу правительства.

Затем парламент в течение недели должен ознакомиться с представленной программой и составом правительства и проголосовать по вопросу выражения доверия. Новое правительство будет утверждено при поддержке более половины из 150 депутатов законодательного органа.

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