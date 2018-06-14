Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили ушел в отставку. Об этом он заявил на специальном брифинге.
"Сегодня тот момент, когда надо дать возможность председателю парламента укомплектовать команду исходя из тех воззрений, которые есть у него", - заявил Квирикашвили.
Свое решение он объяснил разногласиями с соратниками из правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия".
Еще накануне брифинга, после завершения заседания в офисе "Грузинской мечты" все лидеры отрицали, что премьер собирался уйти в отставку. А утром 13 июня часть членов парламента призвали его покинуть должность.
Согласно Конституции Грузии, после того, как премьер-министр Грузии подает в отставку, весь состав правительства автоматически также уходит в отставку.
На покидающий состав правительства Грузии возлагается исполнение обязанностей до создания нового правительства.
В течение 7 дней президент страны должен представить в парламент кандидата в премьеры Грузии, которого выберет правящая партия "Грузинская мечта — демократическая Грузия".
После этого у кандидата в премьер-министры также будет семь дней, чтобы сформировать свою команду и представить программу правительства.
Затем парламент в течение недели должен ознакомиться с представленной программой и составом правительства и проголосовать по вопросу выражения доверия. Новое правительство будет утверждено при поддержке более половины из 150 депутатов законодательного органа.
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